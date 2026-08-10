Video: atropellaron a un fotógrafo durante una carrera de motocross

La prueba se disputaba en Catamarca y el hecho quedó registrado. El fotógrafo sufrió una luxación en el hombro, una fractura de muñeca y una contusión pulmonar.
Un fotógrafo fue embestido por una motocicleta mientras cubría una carrera de motocross en Fray Mamerto Esquiú, Catamarca. Sufrió fracturas, una luxación en el hombro y una contusión pulmonar.
El hecho ocurrió este domingo durante la quinta fecha del Campeonato Argentino de Motocross que se disputó en el circuito Campanas del Rosario y quedó registrado. En un video difundido, se puede observar al joven ubicado junto a uno de los saltos del trazado y, segundos después, el momento en que una motocicleta termina golpeándolo.
Walter Rodríguez, el fotógrafo que cubría la competencia, utilizó sus redes sociales para informar sobre su estado de salud. “Estoy fracturado, tengo luxado el hombro y también fracturada la muñeca”, relató.
Además, explicó que sufrió “una contusión muy fuerte en el pulmón”, una lesión que le provocó dificultades para respirar tras el impacto. “La saqué muy barata”, agregó.
Después de regresar a su casa, Rodríguez agradeció los mensajes recibidos y contó detalles de lo ocurrido. Durante su relato reconoció que asumía parte de la responsabilidad por el lugar en el que se encontraba trabajando al momento del accidente.
“Yo también me arriesgué, tengo responsabilidad en lo que pasó”, afirmó. Según explicó, estaba intentando registrar imágenes de la competencia desde uno de los laterales del circuito. “Nunca esperé que la moto vaya a cortar el salto”, señaló.
Además, indicó: “Simplemente quería hacer unos buenos videos y pasó lo que pasó. Son cosas que pasan en cualquier ámbito, en el trabajo. Estaba trabajando, estaba haciendo fotos”.
En sus redes, también remarcó: “Claramente por mi proximidad, tengo cierta responsabilidad sobre lo sucedido y pido mis disculpas a la organización y al piloto”.
Rodríguez también tuvo palabras para el piloto involucrado en el accidente. Durante su descargo manifestó que esperaba que el competidor hubiera podido continuar la carrera con normalidad pese al incidente.
“Ojalá que el piloto también acepte mis disculpas y haya podido ganar la carrera porque era el primero”, expresó. (Clarín)