El Gobierno modificó el esquema para privatizar Belgrano Cargas y definió el destino de los fondos

El Ejecutivo dispuso que los fondos obtenidos por vender material ferroviario sean destinados exclusivamente a financiar obras que quedarán a cargo de los futuros concesionarios
El Gobierno nacional modificó este lunes el mecanismo previsto para administrar los recursos que se obtengan de la venta del material rodante de Belgrano Cargas y Logística, empresa estatal incluida en el proceso de privatización impulsado por la administración de Javier Milei.
La decisión quedó formalizada mediante el Decreto 718/2026, publicado en el Boletín Oficial y firmado por el presidente Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo. La medida entró en vigencia desde su publicación.
Esta modificación no significa el inicio de la privatización, que ya había sido autorizado previamente. El cambio alcanza específicamente al mecanismo mediante el cual serán administrados y utilizados los recursos provenientes de la venta de locomotoras, vagones y otros materiales rodantes.
Un fideicomiso exclusivo para las obras
El decreto estableció que el producido de la venta mediante remate público del material rodante, junto con los ingresos derivados de aquel material que sea incluido en los futuros contratos de concesión de vías, deberá ingresar a un fideicomiso que determinará el Ministerio de Economía.
Según dispuso el Poder Ejecutivo, esos recursos tendrán un “destino único”: financiar y pagar las obras que queden a cargo de los concesionarios ferroviarios.
Hasta ahora estaba previsto que los recursos fueran canalizados mediante una cuenta fiduciaria dentro de un fideicomiso creado en 2001, que administra diferentes fuentes de financiamiento y posee distintos beneficiarios.
El Ejecutivo argumentó que la creación de un instrumento destinado exclusivamente al proceso permitirá agilizar la administración del dinero y los desembolsos correspondientes a las obras ferroviarias.
Cómo avanza la privatización
Belgrano Cargas y Logística había sido declarada “sujeta a privatización” por la Ley Bases. Posteriormente, el Gobierno autorizó avanzar con una privatización total mediante la separación de actividades y bienes correspondientes a cada unidad de negocio.
El esquema contempla distintas modalidades. Entre ellas se encuentra el remate público del material rodante, mientras que las vías ferroviarias y los inmuebles aledaños serán administrados mediante contratos de concesión de obra pública. También se prevé concesionar el uso de talleres ferroviarios.
El nuevo decreto facultó al Ministerio de Economía a determinar el fideicomiso que recibirá el dinero y a adoptar las medidas necesarias para instrumentarlo.
Además, Economía tendrá que determinar el precio de venta del material rodante que eventualmente sea incorporado a los contratos de concesión.
Cómo se determinará el valor
La normativa fijó que deberá utilizarse como valor mínimo de referencia la tasación realizada por el Tribunal de Tasaciones de la Nación en el marco del proceso de privatización.
De esta manera, la medida publicada este lunes no dispone nuevas ventas ni identifica material ferroviario concreto que vaya a ser subastado inmediatamente, sino que modifica el esquema financiero que regirá cuando esas operaciones se concreten.
El Gobierno justificó la decisión al señalar que un fideicomiso de utilización exclusiva permitirá administrar los fondos con mayor rapidez y facilitar los desembolsos destinados a las obras obligatorias contempladas en los futuros contratos de concesión.
El proceso forma parte de la privatización de Belgrano Cargas y Logística autorizada por la Ley Bases y posteriormente reglamentada por el Ejecutivo, que contempla separar la operación ferroviaria, la infraestructura y el material rodante para avanzar con distintas modalidades de participación privada.