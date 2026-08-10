La Iglesia lanzó una colecta para financiar la visita del Papa a la Argentina

Los obispos argentinos acordaron realizar el fin de semana del 22 y 23 de agosto una Colecta Nacional Imperada, destinada a colaborar económicamente con la organización de la visita apostólica del Papa León XIV a la Argentina, prevista del 8 al 11 de noviembre.

La iniciativa fue comunicada mediante una carta dirigida especialmente a sacerdotes, diáconos, religiosos, religiosas y miembros de los Consejos Pastorales, a quienes se pidió motivar la colecta en los días previos y explicar a las comunidades el sentido de esta convocatoria.

Los obispos expresaron su alegría por la llegada del pontífice, que visitará la Argentina después de 39 años de la última presencia de un Papa en el país. Consideraron el acontecimiento como "un inmenso regalo" para la Iglesia y para la Patria.

"El Santo Padre vendrá como pastor y signo de unidad, para confirmar nuestra fe, compartir su palabra y fortalecer la misión evangelizadora de la Iglesia", señalaron.

En la carta, los obispos manifestaron también su convicción de que la presencia de León XIV será una gracia no solo para los católicos, sino para todos los hombres y mujeres de buena voluntad. En este sentido, destacaron la posibilidad de renovar la fraternidad, promover la cultura del encuentro y fortalecer el camino común como pueblo.

"Serán días de júbilo, de celebración y de esperanza compartida", afirmaron.

Preparar la llegada del pontífice

Los obispos explicaron que la preparación de una visita apostólica requiere atender numerosos aspectos, entre ellos la infraestructura, los servicios, los espacios celebrativos, la organización y la comunicación.

"Queremos ofrecer al Papa lo mejor de nosotros mismos, como lo hacemos cuando recibimos a un ser querido en nuestra casa", expresaron, al tiempo que remarcaron que esta tarea exige "el compromiso de todos".

Por ese motivo, solicitaron la colaboración económica de las comunidades a través de la Colecta Nacional Imperada que se realizará en las misas del 22 y 23 de agosto.

Los responsables pastorales fueron invitados a motivar previamente la iniciativa, explicar su sentido y convocar generosamente a los fieles a colaborar.

Una expresión de comunión

Los obispos destacaron que cada aporte constituirá "una expresión concreta de comunión con el Sucesor de Pedro" y de compromiso con la recepción del Pontífice.

Asimismo, llamaron a que cada comunidad pueda sentirse protagonista de este acontecimiento, para que la visita de León XIV sea "una verdadera fiesta de la fe" y pueda dejar frutos duraderos en la vida de la Iglesia y de la nación.

El Papa León XIV realizará su viaje apostólico a la Argentina del 8 al 11 de noviembre, en el marco de una gira que también incluirá Perú y Uruguay.