Un obispo entrerriano será anfitrión del papa León XIV durante su histórica visita a Argentina

El obispo entrerriano Mauricio Landra tendrá un rol central durante la histórica visita del papa León XIV a Argentina, prevista entre el 8 y el 11 de noviembre. Nacido en Larroque y actual auxiliar de la Diócesis de Mercedes-Luján, será uno de los anfitriones del Pontífice cuando llegue al Santuario de Nuestra Señora de Luján, uno de los puntos elegidos para su recorrido por el país.

De acuerdo con el itinerario previsto, León XIV realizará tres paradas durante su estadía en territorio argentino: Buenos Aires, Luján y Córdoba. La llegada tendrá una dimensión histórica para la Iglesia Católica del país, ya que será la primera visita de un Papa a la Argentina desde el viaje apostólico de Juan Pablo II en 1987, cuando el entonces Pontífice recorrió diferentes puntos del territorio nacional y también estuvo en Paraná.

Landra recibió la confirmación de la visita “con mucha alegría y gratitud” y destacó la trascendencia que tendrá el acontecimiento para la comunidad católica, informó R2920. El religioso entrerriano explicó que la inclusión de Luján en el itinerario estuvo vinculada tanto con su relevancia espiritual como con cuestiones operativas derivadas de una estadía relativamente breve.

Por qué León XIV eligió visitar Luján

El Santuario de Luján constituye uno de los principales centros de peregrinación católica del país y alberga la imagen de la Virgen de Luján, patrona de la Argentina. Esa importancia dentro de la religiosidad popular fue uno de los factores determinantes para incorporar la ciudad al recorrido papal.

Landra señaló, además, que León XIV es “muy consciente” de la expectativa que despertará su presencia en Argentina y Uruguay. En ese sentido, mencionó la relación del Pontífice con América Latina, especialmente a partir de los años que pasó en Perú, donde desarrolló buena parte de su actividad pastoral antes de asumir responsabilidades en el Vaticano.

El obispo entrerriano también vinculó la gira con Francisco y recordó que había quedado pendiente el deseo del papa argentino de regresar al país y visitar otros puntos del Cono Sur durante su pontificado. Desde esa perspectiva, consideró que el viaje de León XIV tendrá una significación especial para la región.

Antes de Argentina, el Papa visitará Uruguay

La gira apostólica comenzará en Uruguay, donde León XIV permanecerá entre el 6 y el 8 de noviembre. El itinerario previsto incluirá actividades en Montevideo, Paysandú y Florida, antes de continuar viaje hacia la Argentina.

Precisamente, Landra puso especial atención sobre la escala en Paysandú debido a su cercanía con Entre Ríos. La ciudad uruguaya se encuentra frente a Colón y ambas están vinculadas por el puente internacional General Artigas, por lo que el acontecimiento podría generar movimiento de fieles a ambos lados del río Uruguay.

El religioso consideró que esa ubicación puede favorecer una convocatoria que exceda las fronteras nacionales. La cercanía geográfica abrirá la posibilidad de que fieles entrerrianos se trasladen hacia Uruguay para participar de las actividades previstas durante la visita del Pontífice.

La mirada de Landra sobre la situación social

En otro tramo de sus declaraciones, el obispo auxiliar de Mercedes-Luján se refirió al escenario social argentino y expresó preocupación por problemáticas como la pobreza y la inseguridad. También hizo referencia a los debates legislativos relacionados con la extranjerización de tierras.

Landra sostuvo que la Iglesia mantiene un contacto cotidiano con sectores atravesados por dificultades económicas y sociales mediante el trabajo que desarrollan Cáritas y otros organismos eclesiales. Según planteó, esa presencia territorial permite advertir situaciones que no siempre quedan reflejadas completamente en las estadísticas oficiales.

En ese sentido, remarcó que la intervención de la Iglesia ante las problemáticas sociales forma parte de su propia misión y no constituye una actividad secundaria. Sus consideraciones se produjeron en la antesala de una visita papal que volverá a colocar a la Iglesia argentina en el centro de la atención regional.

Una visita papal después de casi cuatro décadas

León XIV, nacido como Robert Francis Prevost en Chicago en 1955, fue elegido como el Papa número 267 de la Iglesia Católica el 8 de mayo de 2025. Su trayectoria estuvo estrechamente relacionada con América Latina, especialmente con Perú, donde desarrolló durante años su tarea religiosa.

Su llegada marcará el regreso de un Pontífice a territorio argentino después de casi cuatro décadas. La última visita había sido protagonizada por Juan Pablo II en 1987, durante un extenso recorrido que incluyó numerosas ciudades del país, entre ellas Paraná.

En esta ocasión, Entre Ríos no figura entre las escalas anunciadas, pero tendrá presencia a través de Mauricio Landra y, además, quedará especialmente cerca de uno de los puntos de la gira por Uruguay. El obispo nacido en Larroque será así uno de los religiosos encargados de recibir a León XIV en Luján durante una visita que se anticipa histórica para la Iglesia argentina.