Antes de ser papa, León XIV visitó Argentina y concelebró una misa con Bergoglio

Más de dos décadas antes de ser elegido pontífice, el papa León XIV visitó Argentina y compartió una celebración religiosa con Jorge Mario Bergoglio. Robert Francis Prevost llegó al país al menos en dos oportunidades mientras se desempeñaba como superior general de la Orden de San Agustín.

Su primera estadía se produjo en agosto de 2004 y se extendió durante aproximadamente dos semanas. El viaje formó parte de las visitas institucionales que realizaba a las comunidades agustinas durante el período en el que condujo la congregación, entre 2001 y 2013.

La agenda comenzó en la ciudad de Buenos Aires, donde participó del Congreso Agustiniano de Teología y de la inauguración de la Biblioteca Agustiniana, ubicada sobre avenida Nazca, en el barrio de Villa Pueyrredón.

La misa que compartió con Jorge Bergoglio

El encuentro académico contó con la participación del entonces arzobispo de Paraná, Estanislao Karlic. Prevost, por su parte, tuvo a su cargo el cierre de una de las jornadas con una exposición sobre los agustinos y el estudio de la patrología.

Las actividades finalizaron el 28 de agosto con una misa en la parroquia San Agustín, situada en el barrio porteño de Recoleta. La celebración fue presidida por el entonces arzobispo de Buenos Aires, Jorge Mario Bergoglio, y contó con la participación de Robert Prevost.

Las fotografías conservadas de aquella jornada volvieron a circular luego de la elección del papa León XIV. Las imágenes muestran juntos a dos religiosos que, con el paso de los años, serían elegidos sucesivamente para conducir la Iglesia Católica.

Durante aquella visita, Prevost también recorrió Salta, Tucumán, Catamarca y Mendoza. En esas provincias mantuvo reuniones con sacerdotes, religiosos y fieles pertenecientes a las comunidades de la Orden de San Agustín.

El regreso de Prevost en 2013

La segunda estadía conocida se produjo en marzo de 2013. Prevost regresó para acompañar la ordenación episcopal de Alberto Bochatey como obispo auxiliar de La Plata, realizada en la catedral de esa ciudad.

La ceremonia se desarrolló el 9 de marzo, pocos días antes del cónclave que eligió a Bergoglio como papa Francisco. Prevost y Bochatey mantenían una relación cercana desde sus años de formación dentro de la orden agustina en Roma.

Trece años después de aquel viaje, Robert Prevost volverá al país convertido en la máxima autoridad de la Iglesia Católica. El Vaticano confirmó que el papa León XIV permanecerá en Argentina entre el 8 y el 11 de noviembre de 2026.

La visita comprenderá actividades en Buenos Aires, Córdoba y Luján, aunque el programa detallado todavía no fue anunciado. El recorrido formará parte de una gira apostólica que comenzará en Uruguay y finalizará en Perú, según informó oficialmente la Santa Sede.