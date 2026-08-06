El Gobierno definió cómo seleccionará los libros escolares para alumnos de primaria

La Secretaría de Educación aprobó las bases para seleccionar libros de Lengua y Matemática destinados al nivel primario, dentro del programa nacional Libros para Aprender.
El Gobierno nacional definió cómo seleccionará los libros escolares para alumnos de primaria, mediante una resolución publicada este jueves en el Boletín Oficial que puso en marcha el procedimiento para elegir materiales de Lengua y Matemática.
Dicha medida fue establecida a través de la Resolución 476/2026 de la Secretaría de Educación, dependiente del Ministerio de Capital Humano. La norma aprobó las bases, requisitos y criterios que deberán utilizarse para seleccionar los textos escolares correspondientes al primer y segundo ciclo y séptimo grado del nivel primario.
La decisión se tomó dentro del programa “Libros para Aprender”, creado con el objetivo de colaborar con los procesos de enseñanza y aprendizaje mediante una modalidad de entrega de libros “uno a uno”.
Libros de Lengua y Matemática
El procedimiento está orientado a seleccionar material bibliográfico para las áreas de Lengua/Prácticas del Lenguaje y Matemática, dos espacios curriculares alcanzados por políticas educativas que actualmente impulsa Nación junto con las provincias.
En ese sentido, la resolución vincula la selección con el Plan Nacional de Alfabetización, cuyo objetivo es que los estudiantes puedan leer, comprender y producir textos de acuerdo con su nivel educativo.
También se relaciona el procedimiento con el Compromiso Federal por la Matemática – Plan Nacional de Matemática, aprobado en 2026 junto con los 24 planes jurisdiccionales.
Cómo serán seleccionados los libros
Uno de los puntos centrales del nuevo procedimiento es la conformación de una Comisión Asesora Nacional (CAN), que estará integrada por especialistas de las distintas jurisdicciones designados por las máximas autoridades educativas provinciales.
Esta comisión tendrá a su cargo analizar cada título presentado de acuerdo con los requisitos y criterios establecidos en las bases. Una vez finalizada esa instancia, elaborará un dictamen con el listado de libros recomendados.
Ese listado será comunicado a las jurisdicciones educativas para que cada una pueda conformar su propia propuesta de selección. Posteriormente, los materiales serán puestos a consideración de las autoridades escolares.
Podrán participar editoriales de todo el país
La Secretaría de Educación señaló en los fundamentos de la resolución que los criterios establecidos buscan garantizar condiciones de transparencia, publicidad y concurrencia en el proceso.
Se menciona que la convocatoria permitirá la participación de empresas editoriales y personas físicas de todo el país que cumplan con las condiciones establecidas en las bases aprobadas.
Además de las bases de selección, la Resolución 476/2026 aprobó los requisitos y criterios aplicables a los libros de educación primaria, el formulario que deberán completar los participantes y otro destinado a la presentación de las muestras.
El programa Libros para Aprender
El programa “Libros para Aprender” había sido creado en 2021 con el propósito de fortalecer los procesos de enseñanza y aprendizaje mediante la entrega individual de materiales.
En los fundamentos de la nueva resolución, Educación recordó además que la Ley de Educación Nacional contempla políticas destinadas a garantizar igualdad de oportunidades y establece la provisión de textos escolares y otros recursos pedagógicos para alumnos, familias y establecimientos que se encuentren en situación económica desfavorable.
La Dirección de Fortalecimiento de las Trayectorias Educativas deberá ahora dar difusión al procedimiento y comunicar formalmente las bases aprobadas a las 24 jurisdicciones educativas del país.