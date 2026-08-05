Boca logró su primer triunfo en el Torneo Clausura con un gol de Ascacibar ante Estudiantes

Boca consiguió su primera victoria en el Torneo Clausura 2026 desde el regreso de Rodolfo Arruabarrena como entrenador. El Xeneize venció 1-0 a Estudiantes con un tanto de Santiago Ascacibar sobre el cierre del primer tiempo.
Boca volvió a sonreír en el Torneo Clausura 2026. El equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena derrotó 1-0 a Estudiantes en el estadio Tomás Adolfo Ducó y consiguió su primera victoria desde el regreso del "Vasco" al banco de suplentes. El único gol del encuentro llegó en el cierre de la primera etapa, cuando Santiago Ascacibar convirtió en su propio arco tras una jugada iniciada por Tomás Aranda y Lautaro Blanco.
Con este resultado, Boca alcanzó las cuatro unidades y escaló hasta el séptimo puesto de la Zona A, mientras que Estudiantes quedó con tres puntos y perdió terreno en la pelea por los primeros lugares de la tabla. Más allá del resultado ajustado, el conjunto xeneize mostró una mejor versión en la primera mitad y administró la ventaja durante el complemento.
El equipo dirigido por Arruabarrena encontró respuestas desde el funcionamiento colectivo, especialmente durante los primeros 45 minutos, en los que logró generar las situaciones más claras y sostuvo el control del juego ante un rival que también tuvo oportunidades para romper el cero.
Un primer tiempo parejo que se definió sobre el final
La primera aproximación del partido fue para Boca. Apenas transcurridos cuatro minutos, Lautaro Blanco envió un centro cerrado desde la izquierda que obligó al arquero Fabricio Iacovich a mantenerse atento, aunque la pelota no encontró destino de red.
Estudiantes respondió con llegadas de Alexis Castro, Fabricio Pérez y Guido Carrillo, quien exigió en dos oportunidades al arquero Álvaro Montero. El colombiano respondió con solvencia y fue una de las figuras del primer tiempo, evitando que el conjunto platense pudiera adelantarse en el marcador.
Cuando parecía que ambos equipos se irían al descanso igualados, Boca encontró la diferencia. En tiempo de descuento, Tomás Aranda envió un centro desde la derecha que derivó en Lautaro Blanco. El lateral asistió al área y Santiago Ascacibar, en su intento por intervenir en la jugada, terminó enviando la pelota al fondo del arco de su exequipo para establecer el 1-0.
Boca controló el partido en el complemento
El segundo tiempo tuvo menos intensidad y escasas situaciones de peligro. Boca apostó a administrar la ventaja y cerrar los espacios, mientras que Estudiantes intentó adelantarse algunos metros en busca del empate, aunque sin demasiada claridad en los últimos metros.
La ocasión más clara del complemento para el Xeneize llegó a los 27 minutos. Milton Delgado filtró un gran pase para Leonel Flores, que quedó mano a mano con Iacovich, pero definió por encima del arquero y la pelota se fue desviada junto al segundo palo.
Más allá de esa oportunidad desperdiciada, Boca nunca sufrió demasiado en defensa y consiguió sostener la diferencia hasta el pitazo final, sumando tres puntos que le permiten tomar aire tras un comienzo irregular en el campeonato.
Lo que viene para ambos equipos
La victoria representa un respaldo para el nuevo ciclo de Rodolfo Arruabarrena, que consiguió su primer triunfo desde su regreso al banco de Boca. Si bien todavía hay aspectos futbolísticos por mejorar, el equipo mostró mayor solidez y consiguió un resultado necesario para ganar confianza de cara a las próximas fechas.
En la cuarta jornada del Torneo Clausura, el Xeneize volverá a jugar como local cuando reciba a Vélez el sábado 9 de agosto desde las 19.15. Será una nueva prueba para confirmar la recuperación y seguir escalando posiciones en la Zona A.
Por su parte, Estudiantes buscará recuperarse cuando visite a Deportivo Riestra el mismo sábado, desde las 14.45. El equipo conducido por Alexander Medina intentará dejar atrás la derrota y reencontrarse con la victoria para no perder terreno en la lucha por la clasificación.