El Senado aprobó declarar Ciudadano Ilustre de Entre Ríos a Emanuel Noir

El Senado de Entre Ríos aprobó el proyecto que propone declarar Ciudadano Ilustre de la provincia a Emanuel Julio Noir, compositor, cantante y líder de Ke Personajes. La iniciativa fue tratada sobre tablas y obtuvo media sanción, por lo que ahora deberá ser considerada por la Cámara de Diputados.

El proyecto fue presentado por el senador Martín Oliva (Uruguay–Más Para Entre Ríos) y busca reconocer la trayectoria del artista nacido en Concepción del Uruguay, quien alcanzó una fuerte proyección nacional e internacional al frente de la banda de cumbia.

Al fundamentar la propuesta, Oliva destacó que el reconocimiento apunta a un entrerriano que “ha trascendido las fronteras” y cuya carrera permitió que el nombre de la provincia alcanzara escenarios de diferentes países.

“En el mundo se nombra a Entre Ríos”

Durante el tratamiento de la iniciativa, el legislador resaltó especialmente la repercusión internacional conseguida por Noir junto a Ke Personajes.

“En el mundo se habla de un artista de talla y reconocimiento internacional, y se nombra a Entre Ríos”, destacó Oliva ante sus pares.

El senador también hizo referencia a los orígenes del cantante y a las dificultades que atravesó antes de alcanzar el reconocimiento artístico.

“Nació en mi ciudad, en uno de los barrios más populares y, en algún momento, más vulnerable. Si revisan su historia, esa resiliencia es apasionante”, sostuvo el legislador.

De Concepción del Uruguay a escenarios internacionales

Emanuel Noir nació y desarrolló sus primeros pasos musicales en Concepción del Uruguay. Su historia personal estuvo atravesada por momentos complejos que el propio artista relató públicamente en distintas oportunidades, antes de alcanzar el éxito masivo con Ke Personajes.

La banda nació formalmente el 17 de diciembre de 2016 en Concepción del Uruguay.

El grupo está conformado por Noir junto a Sebastián Juan José Boffelli, Joel Oscar Brem y Enzo Sebastián Martínez, y con el paso de los años logró trascender el circuito local para convertirse en uno de los fenómenos de la música popular argentina.

El proyecto pasó a Diputados

Con la aprobación obtenida en la Cámara de Senadores, el proyecto quedó con media sanción y fue remitido a la Cámara de Diputados de Entre Ríos para su revisión.

Será ese cuerpo legislativo el que deberá tratar la iniciativa para completar el trámite parlamentario y convertir en ley la declaración de Emanuel Noir como Ciudadano Ilustre de Entre Ríos.