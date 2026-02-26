 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
KePersonajes ganó un Gaviota de Oro y un Gaviota de Plata en el Festival de Viña del Mar 2026

26 de Febrero de 2026
La banda debutó y cerró en Viña del Mar.
La banda debutó y cerró en Viña del Mar. Foto: instagram

REDACCIÓN ELONCE

La banda uruguayense KePersonajes brilló en el Festival de Viña del Mar 2026, llevándose dos importantes premios, el Gaviota de Oro y el Gaviota de Plata, tras una electrizante presentación.

La banda de Concepción del Uruguay KePersonajes se consagró en el Festival de Viña del Mar 2026, llevándose dos de los galardones más codiciados: el Gaviota de Oro y el Gaviota de Plata, en reconocimiento a su impresionante presentación en el certamen chileno. La noche, llena de energía y emoción, fue un verdadero espectáculo de cumbia, donde la banda logró conquistar por completo a la Quinta Vergara.

“Bailamos, cantamos y nos divertimos con KePersonajes”, expresó el Festival, destacando la entrega del público en cada uno de los temas interpretados por la banda. El entusiasmo del público fue palpable, y la conexión con los uruguayos fue inmediata, lo que permitió que la noche se transformara en un verdadero festejo.

 

Emanuel Noir, el alma de la banda, se roba el show

Emanuel Noir, el líder vocal de KePersonajes, volvió a demostrar por qué es una de las voces más queridas de la escena cumbiera. Con su cercanía con el público y una voz que se ha consolidado como el sello distintivo de la banda, Noir llevó la fiesta a otro nivel. Canciones como "Ya no vuelvas" y "Un finde" fueron las más coreadas por los asistentes, consolidando la relación especial de la banda con el público chileno.

El público se entregó por completo en cada canción y vivieron una noche que quedará marcada en Viña”, publicaron los organizadores del festival, celebrando el éxito rotundo de la banda. La cumbia se convirtió en el idioma universal de la velada, donde KePersonajes debutó, cerró y dejó una huella imborrable.

Próxima presentación de KePersonajes en Chile

El éxito de KePersonajes en Viña del Mar será solo el comienzo de una serie de grandes momentos para la banda en Chile. El 30 de agosto, el grupo se presentará en el Movistar Arena, un evento que promete ser otro hito en la relación de los uruguayos con su público chileno. La banda continúa ganando terreno en el escenario internacional y promete seguir llevando su cumbia por todo el continente.

 

Con estos dos galardones, KePersonajes no solo reafirma su lugar en la música, sino que también marca un nuevo capítulo en su historia de éxito y conexión con sus fanáticos.

