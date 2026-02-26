Revelan nuevos detalles del choque en Ruta 32 en el que murió un joven durante la madrugada de este jueves, a la altura del kilómetro 41 y medio, en jurisdicción de Viale, departamento Paraná. El siniestro vial ocurrió alrededor de las 4:50 y fue confirmado a Elonce por autoridades policiales.

El hecho involucró a un automóvil Peugeot 307 y una motocicleta Motomel tipo 110 que circulaban en sentidos contrarios. Por causas que aún se investigan, ambos vehículos impactaron de manera frontal sobre la traza de la Ruta Provincial 32.

El conductor de la moto, un joven de 18 años, falleció en el lugar producto de las graves lesiones sufridas tras la colisión. El muchacho se trasladaba sin acompañantes.

Joven murió tras choque entre moto y auto en Ruta 32

Qué informó la Policía

El subjefe de la Departamental Paraná, Juan Pablo Claucich, explicó a Elonce: “Se produjo un accidente de tránsito entre un Peugeot 307, conducido por un hombre de 52 años, oriundo de Hasenkamp, que se dirigía de norte a sur, desde Tabossi hacia Viale; y en sentido contrario circulaba un joven de 18 años en un motovehículo tipo 110”.

En ese marco, precisó: “Por causas que se tratan de establecer, y teniendo en cuenta que estamos en las primeras horas posteriores al hecho, se produjo una colisión frontal. Como consecuencia del impacto, perdió la vida el conductor del rodado de menor porte”.

En tanto, el automovilista, de 52 años, no presentaba lesiones visibles, aunque fue trasladado al Hospital de Viale para su evaluación médica preventiva.

Joven murió tras choque entre moto y auto en Ruta 32

Pericias y condiciones del lugar

Respecto a los controles practicados al conductor del Peugeot, Claucich indicó: “No se percibía aliento etílico, pero igualmente será sometido a la extracción de sangre y orina para determinar si tenía alcohol en sangre”.

Además, el funcionario describió las características del tramo donde ocurrió el siniestro. “La traza vial está en buenas condiciones, pero la delimitación de las manos presenta la pintura bastante desgastada. Es una zona de curva y también un sector con escasa iluminación”, detalló.

En el lugar trabajó personal de Comisaría Viale, peritos accidentológicos y la Fiscalía en turno, que dispuso las diligencias correspondientes para determinar la mecánica del hecho.

La investigación continúa y se aguardan los resultados de las pericias técnicas y de los estudios complementarios para establecer con precisión las circunstancias del choque fatal ocurrido en Ruta 32, en el departamento Paraná.