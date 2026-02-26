Plan de Alfabetización: solo el 45% de alumnos de tercer grado alcanza el nivel esperado de lectura

Un informe del Observatorio Argentinos por la Educación reveló que apenas el 45% de los alumnos de tercer grado alcanzó el nivel esperado de lectura. Si bien hubo avances institucionales y mayor inversión, persisten brechas entre provincias y dificultades en la implementación.
El Plan de Alfabetización mostró que solo el 45% de alumnos de 3er grado alcanzó el nivel esperado de lectura, según los resultados de la prueba Aprender 2024 y un informe del Observatorio Argentinos por la Educación. A dos años de su puesta en marcha, el programa evidenció avances en coordinación federal, capacitación docente y financiamiento, aunque todavía no se registraron mejoras medibles en los aprendizajes.
La evaluación, que alcanzó a más de 100.000 estudiantes de tercer grado en todo el país, reflejó un escenario preocupante en el nivel básico de lectura. El dato expuso que más de la mitad de los niños no logró las competencias esperadas para su edad.
El informe, elaborado por Luz Martorelli, Martín Nistal y Lucía Vallejo, analizó el período 2024-2026 y advirtió que, si bien se consolidó un marco institucional común tras la aprobación del plan por el Consejo Federal de Educación, aún no existen datos comparables que permitan determinar mejoras concretas.
Avances institucionales y mayor presupuesto
De acuerdo al relevamiento, las 24 jurisdicciones aprobaron sus planes provinciales de alfabetización. En total, 17 provincias ya cuentan con equipos técnicos específicos, cinco están en proceso de implementación y dos aún no avanzaron en esa estructura.
También se registraron progresos en la formación docente: más de 11.500 maestros participaron en instancias presenciales y más de 37.000 en cursos virtuales. Además, el programa Escuelas Alfa en Red alcanzó a 6.686 instituciones con mayores dificultades en lectura y escritura.
En materia presupuestaria, el gasto destinado a alfabetización pasó de representar el 2,4% del presupuesto educativo en 2024 al 6,4% en 2025, con un incremento real del 152%. Parte de esos fondos se destinó a la compra y distribución de 19,6 millones de libros en todo el país.
Dificultades en la implementación
Sin embargo, el informe subrayó que muchas acciones todavía se encuentran en desarrollo, especialmente las vinculadas al acompañamiento pedagógico y al uso sistemático de evaluaciones para mejorar la enseñanza.
La profesora de Lengua y formadora docente Anabella Díaz sostuvo que los avances se percibieron más en el plano institucional que en los resultados concretos. “El impacto que vemos desde las escuelas todavía tiene mucho de declarativo y un inicio de gestión complejo”, señaló.
La especialista remarcó además que la llegada tardía de materiales afectó el trabajo en el aula. “En la escuela, la diferencia entre tener un libro en marzo o tenerlo en agosto es un año de lectura perdido”, enfatizó.
Brechas entre provincias
La prueba Aprender evidenció fuertes diferencias regionales. Entre las jurisdicciones con mejores resultados se ubicaron Formosa (64%), Córdoba (59%) y la Ciudad de Buenos Aires (55%). En contraste, Chaco, Neuquén y Misiones concentraron mayores proporciones de estudiantes en niveles bajos de lectura.
Al tratarse de una evaluación muestral, no fue posible devolver resultados individuales a cada escuela ni medir aún la evolución posterior a la implementación del plan, uno de los principales reclamos de especialistas, dio cuenta Ámbito.
Díaz advirtió que persisten “dos deficiencias estructurales: una cadena rota en la información y una profunda fragmentación pedagógica”. Según detalló, solo 11 jurisdicciones aplicaron evaluaciones propias, cuatro devolvieron resultados a las escuelas y apenas cinco tomaron decisiones pedagógicas basadas en esos datos.
El desafío hacia adelante
A dos años del inicio del Plan Nacional de Alfabetización, el país logró instalar el tema como prioridad educativa y avanzar en acuerdos federales, financiamiento y capacitación docente. No obstante, los resultados de aprendizaje aún no mostraron mejoras significativas y las brechas territoriales se mantienen.
Especialistas señalaron que el desafío central pasa por consolidar la implementación efectiva en las aulas, fortalecer la cultura de evaluación y garantizar previsibilidad en la llegada de recursos.