La ANMAT prohibió cremas y equipos de aparatología estética: los detalles

La ANMAT prohibió cremas, equipos de radiofrecuencia y HIFU, y otros productos médicos y domisanitarios por falta de autorización y fallas en el registro. Las disposiciones fueron publicadas en el Boletín Oficial y rigen en todo el país.
La ANMAT prohibió cremas y dispositivos de aparatología estética tras detectar irregularidades en la calidad, el registro y la comercialización de distintos productos que se encontraban en el mercado argentino sin la debida autorización sanitaria. La medida fue oficializada este miércoles mediante diversas disposiciones publicadas en el Boletín Oficial y alcanza equipos médicos, cosméticos, medicamentos y artículos domisanitarios distribuidos en distintas provincias.
Según se informó, las acciones incluyeron el retiro inmediato de equipos para tratamientos de radiofrecuencia y tecnología HIFU, cremas cicatrizantes, bloqueadores solares, productos antiinflamatorios en crema y una preparación medicinal compuesta por nitrato de plata y nitrato de potasio.
A través de la disposición 792/2026, la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) incluyó a los equipos médicos Dermofrax Dermotherap y Dermohifu-7D-FEM Dermotherap. La investigación determinó que la firma Dermoequipos SRL fabricaba y distribuía estos dispositivos sin contar con la habilitación sanitaria correspondiente.
El procedimiento se inició tras la detección de ofertas de tecnología HIFU en redes sociales. Durante la pesquisa se identificaron además prototipos de equipos de radiofrecuencia sin registro y documentación comercial insuficiente, lo que impedía establecer la trazabilidad de los productos.
Tras un relevamiento en la sede de la empresa, ubicada en el barrio porteño de Colegiales, se constató que los dispositivos no estaban autorizados para su uso ni venta en el país. El organismo ordenó la apertura de un sumario sanitario contra la firma y su Director Técnico, y exigió el retiro de las publicaciones promocionales en plataformas digitales.
Mediante la disposición 793/2026, la ANMAT prohibió el uso, comercialización y publicidad de las cremas “Rucrem curativa”, “Rucrem bloqueador solar RB FPS 80” y “ATO-FLEX FORTE”, elaboradas por el Laboratorio Ruefenacht en Campo Quijano, Salta.
La medida se adoptó tras una consulta de la Dirección de Farmacia provincial, que verificó que la firma no contaba con habilitación para el rubro cosmético y que el número de legajo consignado en los rótulos era usurpado. Además, los productos no figuraban en la base oficial del organismo nacional.
Desde la ANMAT señalaron que no pudo determinarse el establecimiento responsable de la elaboración, por lo que se desconocen las condiciones de seguridad, eficacia y composición. La prohibición alcanza a todos los lotes y presentaciones, y fue comunicada a autoridades sanitarias de todo el país.
Medicamentos y dispositivos médicos
En la misma edición del Boletín Oficial se publicó la disposición 802/2026, que afectó la venta del producto Verrugol, elaborado por Laboratorio Fiorano. El organismo evaluó que, por su acción farmacológica, podría ser considerado una especialidad medicinal, aunque carecía de la habilitación correspondiente tanto el laboratorio como el producto.
También se prohibieron cinco lotes del electrocardiógrafo marca Contec, modelo ECG300G, mediante la disposición 795/2026. El equipo había sido importado con el registro vencido, incumpliendo los requisitos exigidos para dispositivos médicos destinados a uso profesional.
En tanto, la disposición 807/2026 incluyó la Sonda para Succión PM-201-13, modelo SK-29P, marca BIOEQUIP, fabricada por BIOPLAS S.R.L. La decisión se tomó luego de reportes sobre la presencia de cabellos y manchas con apariencia contaminante dentro de envases primarios. Una inspección en la planta de Ramos Mejía evidenció deficiencias en la producción, trazabilidad y control de lotes específicos, dio cuenta Infobae.
Productos domisanitarios retirados
Por otra parte, la disposición 778/2026 prohibió la comercialización del desinfectante de agua de piscinas nataclor OXY POOL, tras constatar que era vendido con un rótulo diferente al aprobado y con indicaciones de uso y composición que no coincidían con las autorizadas. Se verificó además que algunos lotes habían sido fabricados antes de obtener el registro correspondiente.
Asimismo, se retiró del mercado el producto Specimen Trap 40 cc, utilizado para recolección de muestras estériles, que era comercializado sin registro sanitario ni información sobre responsable importador y fecha de vencimiento.