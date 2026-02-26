La Universidad del Gran Rosario firmó un convenio con la Municipalidad de Paraná para prácticas y atención kinesiológica

Un convenio entre la UGR y la Municipalidad de Paraná garantiza atención kinesiológica en los CAPS y prácticas para estudiantes
La Universidad del Gran Rosario (UGR) y la Municipalidad de Paraná firmaron un convenio marco que permitirá ofrecer atención kinesiológica gratuita en los Centros de Atención Primaria de la Salud y en eventos deportivos. De este modo, los estudiantes de Kinesiología y Fisiatría de Paraná podrán realizar sus prácticas profesionales en su propia ciudad.
El convenio también incluye al programa de Asistencia Kinésica de la UGR: un equipo de estudiantes avanzados y docentes que acompañará gratis eventos deportivos y recreativos de Paraná como maratones, torneos y encuentros locales de alto rendimiento, prestando atención profesional.
El acuerdo abre además la puerta para llevar a Paraná otros programas de extensión de la UGR como talleres de orientación vocacional, ciudadanía digital y convivencia, y de sostenibilidad y cuidado del medio ambiente, similares a los que la UGR realiza en Rosario. Incluso, se prevé la posibilidad de instalar una "Estación Bienestar UGR" en espacios públicos (como una calle recreativa), con actividades físicas y de salud comunitaria.