Violento intento de usurpación en barrio Paraná V: testimonios de la familia agredida

El intento de usurpación de vivienda en barrio Paraná Quinto provocó este miércoles, una jornada de extrema tensión, con agresiones físicas, daños materiales y la intervención policial en una disputa familiar que terminó con personas detenidas y vecinos lesionados, se confirmó a Elonce.

El violento hecho ocurrió en horas del mediodía y se extendió hasta la tarde, cuando un grupo de más de diez personas arribó al lugar e intentó, tras derribar con martillos un tapial, desalojar por la fuerza a quienes habitaban en el domicilio. Los agresores, eran habitantes de barrio Jauretche y algunos de los integrantes, tendrían antecedentes policiales y son conocidos en el ambiente delictivo.

La vivienda en cuestión, está ubicada en la "Tira 17" y pertenece a Nancy Ramírez, quien actualmente aloja a familiares que, según explicó, habían sido previamente desalojados de otro inmueble en el mismo barrio, de la "Tira 19" contó a Elonce.

"Se vinieron todos los de "La Catela" a romperme el tapial, y me amenazaron que me iba a quedar sin casa, porque yo estoy alojando a mis sobrinos", resaltó Nancy.

La mujer sostuvo que el conflicto se desató tras la muerte de un integrante de la familia y que, a partir de ese momento, comenzaron las disputas por la propiedad. De acuerdo con el testimonio brindado a Elonce, el grupo agresor estaría integrado por miembros de una conflictiva familia oriunda del barrio Jauretche, quienes habrían intentado apropiarse del inmueble alegando vínculos familiares. La situación derivó en golpes, corridas y el derrumbe parcial del tapial frontal de la casa.

Relato de la propietaria

Nancy Ramírez relató que todo comenzó al mediodía, cuando uno de sus hijos fue atacado a golpes en la vía pública. “Le pegaron entre dos personas y le sacaron el celular y plata que tenía encima”, afirmó a Elonce. El joven debió ser asistido por una ambulancia debido a las lesiones sufridas.

Según indicó la mujer, tras la agresión intentó radicar la denuncia correspondiente, pero aseguró que no se la tomaron en primera instancia y le indicaron que debía concurrir a Fiscalía. “Fui dos veces y no me quisieron tomar la denuncia”, expresó con preocupación al dialogar con Elonce.

Horas más tarde, alrededor de las 18, la situación escaló en un ataque directo. “Vinieron más de diez personas y en menos de cinco minutos, me voltearon el tapial con masas y palos. Lo patearon hasta tirarlo abajo”, describió Nancy. El daño estructural dejó expuesta la vivienda y aumentó la sensación de vulnerabilidad entre quienes residen allí.

Violencia y detenidos

Producto de los disturbios, la Policía intervino en la zona y se registraron al menos tres detenciones, entre ellas, la de un menor de edad y dos adultos. Los aprehendidos serían integrantes del grupo que irrumpió en el domicilio.

Vecinos del barrio señalaron que la tensión se mantuvo durante varias horas y que hubo corridas y enfrentamientos verbales. Algunos manifestaron temor ante la posibilidad de que el conflicto continúe en los próximos días.

Nancy explicó que actualmente en la vivienda residen 15 personas, entre ellas sus hijos y sus sobrinos, a quienes decidió alojar luego de que fueran despojados de otra propiedad en el barrio. “No los puedo dejar en la calle, son familia”, sostuvo a Elonce.

La palabra del sobrino agredido

Tobías Ramírez, uno de los jóvenes que vive en la casa, confirmó que fue atacado cuando regresaba de realizar compras. “Me agarraron entre dos y me pegaron. Me dijeron que era por estar acá y por ser familiar”, contó el joven.

El joven señaló que la disputa tendría como trasfondo la intención de quedarse con la propiedad. “Ellos quieren la casa y no nos quieren a nosotros acá”, afirmó a Elonce. También indicó que los agresores los responsabilizan por haber alojado a otros parientes.

En su relato, Tobías aseguró que el conflicto se agravó tras el fallecimiento reciente de su padre, ocurrido hace menos de un mes. “Desde que murió empezó todo esto”, lamentó.

La titularidad de la vivienda

Respecto a la situación dominial, Nancy indicó que la casa se encuentra a nombre de Marta Sosa, madre de los jóvenes. “Hay papeles que lo acreditan”, sostuvo a Elonce, en referencia a la documentación que demostraría la titularidad del inmueble.

La mujer afirmó que el grupo que intentó ingresar por la fuerza no tendría derechos sobre la propiedad y que el accionar fue violento e intempestivo. “Vinieron a decir que se iban a quedar también con mi casa”, expresó.

Vecinos consultados coincidieron en que la disputa es de larga data y que existen antecedentes de conflictos entre ambas ramas familiares. No obstante, remarcaron que nunca antes se había llegado a un nivel de violencia como el registrado en esta ocasión.

Reclamo de justicia

Tanto Nancy como Tobías reclamaron la intervención de la Justicia para garantizar la seguridad de la familia y evitar nuevos intentos de ingreso. “Queremos justicia y que esto no vuelva a pasar”, expresó la mujer y agregó "quiero una respuesta porque es injusto lo que están haciendo", dijo.

El intento de usurpación de vivienda en barrio Paraná Quinto dejó al descubierto no solo un conflicto familiar, sino también la preocupación de los vecinos por la falta de respuestas inmediatas ante hechos de violencia.

Mientras tanto, la Policía mantuvo presencia en la manzana durante parte de la noche, aunque los damnificados sostuvieron que la intervención fue tardía.

Impacto en el barrio

El intento de usurpación de vivienda en barrio "Paraná V" se convirtió en el centro de conversación en la zona, ya que involucra a dos familias con vínculos y antecedentes de disputas. Algunos vecinos manifestaron que temen represalias o nuevos disturbios.

Desde el entorno de Nancy insistieron en que la prioridad es preservar la integridad física de los menores que viven en la casa y garantizar que no queden nuevamente en situación de vulnerabilidad.