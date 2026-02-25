 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Política Movilización frente a los tribunales

Reforma laboral: CGT marchará el lunes próximo para acompañar una presentación judicial

La cúpula de la CGT resolvió este miércoles concretar una marcha el lunes próximo para acompañar una presentación judicial contra la reforma laboral en caso de que el Senado apruebe esa norma en la sesión del viernes.

25 de Febrero de 2026
Reunión de la mesa chica de CGT.
Reunión de la mesa chica de CGT. Foto: (NA).

Así lo resolvió la mesa chica después de una reunión que se llevó a cabo en la sede de UPCN.

“La decisión ha sido sustentar el análisis legal que se viene haciendo y la presentación judicial que va a hacer la CGT respecto de lo que creemos inconstitucional en el proyecto”, dijo el triunviro Jorge Sola al finalizar el encuentro.

El dirigente sostuvo que el próximo lunes habrá una “movilización" hacia Plaza Lavalle, frente a los tribunales, “acompañando la petición a la Justicia".

El encuentro tuvo lugar en la sede de UPCN, donde el jefe de los estatales, Andrés Rodríguez, hacía de anfitrión. Convocaron los triunviros Sola, Cristian Jerónimo y Octavio Arguello.

 

Participaron de la reunión Juan Carlos Schmid (CATT), Armando Cavalieri (Comercio), Omar Maturano (La Fraternidad), Rodolfo Daer (Alimentación) y Gerardo Martínez (UOCRA), José Luis Lingeri (Obras Sanitarias), Héctor Daer (Sanidad) y Hugo Moyano (Camioneros), entre otros.

En la CGT buscarán además hacerle pagar el “costo político” a los senadores que voten a favor, sobre todo a los que provengan del peronismo, publicó NA.

 

Mientras tanto, el Frente de Sindicatos Unidos (FreSU), un nuevo nucleamiento con gremios de posición más dura, convocó en las últimas horas a una movilización para el viernes desde las 12, cuando el Senado trate la reforma laboral, a la que se sumará además un paro nacional de ATE.

ATE integra el FreSu junto a la UOM, Aceiteros, Aeronáuticos y las dos fracciones de la CTA, entre otras organizaciones.

CGT reforma laboral
