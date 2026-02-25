Caminata "Voces Vitales" llega por primera vez a Paraná con una propuesta de mentoreo para mujeres

REDACCIÓN ELONCE
La Caminata Voces Vitales se realizará el 14 de marzo en el Juan L. Ortiz y marcará un hito en Paraná al integrarse a un movimiento internacional que promueve el liderazgo femenino colaborativo.
La Caminata "Voces Vitales" tendrá su primera edición en Paraná el próximo sábado 14 de marzo, en el Centro Cultural Juan L. Ortiz, en el marco de una iniciativa internacional que impulsa el fortalecimiento del liderazgo femenino a través del mentoreo y el networking. El evento, organizado por un equipo local de voluntarias, busca generar vínculos profesionales de calidad entre mujeres mayores de 18 años de distintos sectores.
La referente destacó que la iniciativa forma parte de una organización sin fines de lucro dedicada al fortalecimiento del liderazgo femenino y explicó que estas caminatas se realizan cada marzo en distintas ciudades del mundo.
Un movimiento internacional que se federaliza
Cherini remarcó que no en todas las localidades el formato es estrictamente una caminata. “En ciudades más pequeñas como la nuestra o intermedias las hacemos en un lugar físico que en esta oportunidad va a ser en el Juan L. Ortiz, al cual estamos muy agradecidos a la municipalidad por acompañarnos con el evento”, señaló.
El objetivo central es promover el liderazgo colaborativo entre mujeres entrerrianas. En ese sentido, explicó la dinámica de trabajo: “La dinámica del mentoreo que fomenta voces vitales es justamente el rol de una mentora y de un aprendiz que se registran en el formulario de postulación y les hacemos varias preguntas”.
A partir de esa información, el equipo organizador analiza los perfiles y conforma las duplas. “Hacemos todo un trabajo con el equipo de voluntarias de poder leer todas las postulaciones e ir macheando una mentora con un aprendiz acorde los perfiles”, detalló.
Mentoreo, networking y crecimiento profesional
La propuesta apunta a abordar distintos desafíos como el crecimiento profesional, la marca personal y el equilibrio entre la vida laboral y personal. Además, pone el acento en la construcción de redes. “Básicamente significa construir vínculos profesionales de calidad donde nos preocupamos por el otro y también nos sostenemos y vamos construyendo una red de contención y de acompañamiento profesional entre distintas colegas”, definió sobre el concepto de networking.
Desde la organización subrayan que se trata de un espacio plural. “La idea es justamente comenzar también a promover o continuar consolidando estos liderazgos de apoyarnos a las mujeres y no seguir tanto la lógica de la competencia que tienen algunos espacios, sino al contrario, apoyarnos, acompañarnos, motivarnos a crecer”, sostuvo.
El evento es abierto a mujeres de distintos sectores —privado, académico, gubernamental y de la sociedad civil— y no tiene sesgos políticos ni religiosos. La única condición es ser mayor de edad.
Una experiencia transformadora que llegó a Paraná
La iniciativa se desarrolla desde 2008 en distintas partes del mundo y en Argentina ya tiene presencia en ciudades como Buenos Aires, San Juan y Tucumán. La llegada a Paraná responde a una inquietud personal de su organizadora.
“Yo tuve la posibilidad en el 2020 que a mí me mentoreó una colega de Córdoba a través de un programa de esta organización de voces vitales y a mí me cambió la vida”, compartió Cherini. Y agregó: “Y a mí me quedó como el bichito ahí de yo tuve esa posibilidad y la queríamos traer a Paraná”.