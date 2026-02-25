La escuela de Piedras Blancas afectada por incendio intencional inicia el ciclo lectivo

La escuela de Piedras Blancas que sufrió incendio intencional comienza las clases gracias al esfuerzo conjunto de la comunidad educativa, el Gobierno provincial y voluntarios que trabajaron para recuperar el edificio antes del inicio del ciclo lectivo.

La Escuela N° 37 Domingo Faustino Sarmiento, ubicada en Piedras Blancas, departamento La Paz, había sufrido graves daños en diciembre, cuando un incendio intencional afectó aulas, biblioteca, comedor y cocina. El próximo lunes, los 12 alumnos que integran su matrícula volverán a las aulas en condiciones renovadas.

La institución, de personal único y con 106 años de historia, quedó seriamente comprometida tras el siniestro. Frente a esa situación, el Consejo General de Educación (CGE) y la Secretaría General de la Gobernación, a través de la Secretaría de Participación y Atención Ciudadana y Voluntarios ER, impulsaron una acción coordinada para restaurar integralmente el edificio escolar.

De la jornada solidaria participaron el secretario General de la Gobernación, Mauricio Colello; el presidente del CGE, Carlos Cuenca; la secretaria de Participación y Atención Ciudadana, Valentina Götte; el secretario de Modernización, Emanuel Gainza; la directora del establecimiento, Fernanda Reynoso; además de representantes de empresas, vecinos y miembros de la comunidad.

Trabajo articulado para garantizar el inicio de clases

Durante la actividad, Mauricio Colello reflexionó sobre el impacto del hecho y la respuesta colectiva. “Lo que pasó acá reflejó lo malo que podemos mostrar como sociedad, pero también puso de manifiesto lo mejor: apenas ocurrió el incendio, el Estado y la comunidad nos pusimos a trabajar juntos para poner nuevamente en valor esta escuela y garantizar que los chicos vuelvan a aprender en las condiciones que se merecen”, expresó.

Por su parte, Carlos Cuenca recordó que recorrió el edificio a los dos días del incendio y describió el panorama que encontró como “muy triste”. “Estaba todo prendido fuego, todo roto: la biblioteca, la cocina, el comedor y el aula”, detalló.

El titular del CGE subrayó que desde el primer momento la prioridad fue asegurar el comienzo del ciclo lectivo. “Nuestra preocupación era que el 2 de marzo estemos arrancando las clases”, afirmó, y destacó que el objetivo se cumplió.

Mejoras edilicias y nuevas oportunidades

Cuenca valoró el trabajo articulado entre el Servicio Penitenciario, bomberos, distintas áreas del Gobierno provincial y voluntarios que se sumaron a la recuperación del establecimiento. “El 2 de marzo, como prometimos, los estudiantes van a estar en el aula”, sostuvo.

Además, adelantó que la escuela no solo fue reparada, sino que contará con mejoras en sus instalaciones. Entre ellas, mencionó la incorporación de donaciones de computadoras que permitirán conformar un nuevo gabinete informático, ampliando las oportunidades de aprendizaje para los alumnos.

La directora Fernanda Reynoso manifestó su emoción ante los avances logrados. “Estábamos esperando que esto sucediera, pero ahora verlo así nos emociona”, expresó al recorrer las instalaciones reacondicionadas.

Solidaridad que trascendió fronteras

Reynoso destacó la magnitud de la ayuda recibida. “Hay mucha gente que manda sus donaciones. Nos han enviado dinero para comprar materiales; una persona de Buenos Aires, un exalumno, donó seis bolsas de cemento”, relató.

La directora explicó que debieron organizar la recepción de los aportes debido a la cantidad de colaboraciones que llegaron desde distintos puntos del país. “Muchas gracias a todos los que nos están colaborando desde la participación ciudadana. La verdad que yo nunca vi esto”, concluyó, visiblemente conmovida.

En el mismo sentido, Valentina Götte remarcó el valor de la participación ciudadana en este proceso. “Desde Voluntarios Entre Ríos buscamos fortalecer el vínculo con la ciudadanía y promover una participación activa que genere transformaciones reales, como la que hoy estamos construyendo acá, junto al Consejo General de Educación, organizaciones y vecinos”, afirmó.

La recuperación de la Escuela N° 37 Domingo Faustino Sarmiento no solo permitió garantizar el inicio del ciclo lectivo en Piedras Blancas, sino que también evidenció el impacto del trabajo conjunto entre el Estado y la comunidad. A meses del incendio intencional que puso en riesgo su funcionamiento, la institución volverá a abrir sus puertas con instalaciones mejoradas y el compromiso renovado de seguir educando.