Solidaridad: lograron reunir la ayuda para trasladar al paranaense que murió en Pinamar

Solidaridad para trasladar al paranaense que murió en Pinamar fue la consigna que movilizó a vecinos y allegados de Hugo Ramos, conocido como “Gallina”, quien falleció el 24 de febrero en la ciudad balnearia bonaerense, donde trabajaba durante la temporada de verano, según se confirmó a Elonce.

En pocas horas, la comunidad respondió con ayuda solidaria y permitió reunir el monto necesario para traer sus restos a Paraná y despedirlo junto a sus seres queridos.

El hombre fue hallado sin vida en Pinamar y, según indicaron sus familiares, habría sufrido un infarto. La noticia generó profunda conmoción entre familiares, amigos y vecinos de la capital entrerriana, donde era ampliamente conocido.

Ante los elevados costos del traslado, que ascendían a $1.800.000, la familia inició una campaña solidaria para poder afrontar el gasto, ya que el servicio de sepelio no cubría ese monto y superaba sus posibilidades económicas.

El pedido desesperado de la familia

En diálogo con Elonce, una de sus hijas había explicado la difícil situación que atravesaban. “El servicio de sepelio no cubre ese gasto. Mi papá estaba trabajando en Pinamar, hacía changas. Era el segundo verano que viajaba para buscar una oportunidad”, relató.

“Queremos traerlo a casa, despedirlo acá, donde están su familia y sus amigos. Es muy difícil atravesar esto lejos”, agregó, al apelar a la solidaridad de la comunidad.

La respuesta de la comunidad

La campaña solidaria se difundió rápidamente entre vecinos, amigos y conocidos, quienes comenzaron a colaborar con aportes económicos para cubrir el costo del traslado. “Pedimos de corazón que nos ayuden, aunque sea con lo mínimo. Cada aporte suma y nos acerca a poder cumplir con este último acto de amor”, habían manifestado desde la familia.

Con el correr de las horas, la respuesta fue contundente. Durante la tarde, los familiares se comunicaron con Elonce para informar que se había logrado reunir el monto total necesario para concretar el traslado del cuerpo de Hugo Ramos a Paraná.

En ese marco, destacaron la solidaridad de quienes colaboraron y agradecieron profundamente el acompañamiento recibido en uno de los momentos más dolorosos que les tocó atravesar. La familia confirmó que, gracias a la ayuda colectiva, podrán despedirlo en su ciudad natal, rodeado de sus afectos, tal como era su deseo.