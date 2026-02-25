Intervienen un edificio del Copnaf en Villaguay para optimizar sus condiciones

El Gobierno provincial avanza con trabajos de infraestructura en la Residencia Socioeducativa Niños Villaguay, un dispositivo que depende del Copnaf y que alberga a niños bajo medidas de protección. La intervención apunta a mejorar las condiciones edilicias del establecimiento y optimizar su funcionamiento cotidiano.

La obra contempla tareas en una superficie cubierta de 327 metros cuadrados, distribuidos entre planta baja y planta alta. Según se informó, los trabajos priorizan aspectos vinculados a la seguridad, la habitabilidad y la salubridad del edificio.

Desde el área de Planeamiento e Infraestructura se indicó que la intervención forma parte de una planificación que incluye residencias del Copnaf en distintos puntos de la provincia.

Alcance de los trabajos

Entre las tareas previstas se encuentran la instalación del sistema de desagües cloacales en los baños, la renovación de la provisión de agua fría y caliente y la ejecución de contrapisos y carpetas. También se realiza la colocación de nuevos pisos, revestimientos y artefactos sanitarios.

Además, se ejecutan reparaciones de revoques, trabajos de pintura en sectores específicos, mejoras en la instalación eléctrica y adecuaciones en la cubierta de techos. La intervención incluye la terminación del muro medianero del predio.

Residencia del Copnaf en Villaguay.

La obra tiene un plazo estimado de 60 días corridos y una inversión provincial de 35 millones de pesos. La firma Schmidt Marcelo está a cargo de la ejecución.

Planificación provincial

Este establecimiento en Villaguay forma parte de la red de dispositivos del Copnaf destinados al cuidado y acompañamiento de niños y adolescentes.

Las mejoras edilicias buscan garantizar condiciones adecuadas tanto para quienes residen allí como para los equipos que desarrollan tareas de acompañamiento diario.