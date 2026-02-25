Video: le dispararon en la pierna para robarle la moto mientras trabajaba de repartidor

Un repartidor fue asaltado y baleado por dos delincuentes que le robaron la moto en la que realizaba entregas en Villa Ballester, partido bonaerense de San Martín. El hecho ocurrió el martes por la noche en la esquina de Roca y Bolívar al 5000 y quedó registrado por cámaras de seguridad.

Según la información difundida, la víctima cumplía con su jornada laboral cuando comenzó a ser perseguida por dos motochorros. En medio de la persecución, los agresores efectuaron disparos para obligarlo a detenerse y concretar el robo de la moto.

Uno de los proyectiles impactó en el gemelo derecho del repartidor. Herido, logró avanzar algunos metros hasta la esquina, donde dejó el vehículo a un costado mientras los asaltantes se apoderaban de la moto y escapaban.

El momento del ataque

Las imágenes captadas por cámaras de la cuadra registraron no solo la secuencia del robo sino también los gritos de auxilio del trabajador, que intentaba alejarse mientras rengueaba producto de la herida.

Vecinos que escucharon las detonaciones salieron a asistirlo. De acuerdo con lo informado, algunos le practicaron un torniquete para detener el sangrado hasta la llegada de la asistencia médica.

San Martin 🔴 En Villa Ballester, balearon en la pierna a un delivery para robarle. Se encuentra fuera de peligro y los rastreros prófugos. pic.twitter.com/nklejLmGBk — INFORBANO (@Inforbanodiario) February 25, 2026

El repartidor fue trasladado a un hospital de la zona, donde permanece fuera de peligro, según informó TN.

Investigación en curso

Los delincuentes huyeron tras concretar el robo de la moto y, hasta el momento, no fueron identificados. La Policía inició actuaciones para dar con los responsables y analiza las grabaciones de cámaras de seguridad del sector.

Una mujer que presenció la secuencia relató que escuchó “estruendos fuertes” y luego observó cómo uno de los agresores subía a la motocicleta con un arma antes de escapar.

El caso quedó bajo investigación judicial, mientras se revisan registros fílmicos y testimonios para intentar reconstruir con precisión la mecánica del hecho y avanzar en la identificación de los sospechosos.