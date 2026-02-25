Brasil enfrenta graves inundaciones: hay 30 muertos y decenas de desaparecidos

Las fuertes precipitaciones que azotan a Brasil dejaron al menos 30 personas fallecidas, miles de evacuados y decenas de desaparecidos en el estado de Minas Gerais. Las ciudades más afectadas son Juiz de Fora y Ubá, donde las autoridades locales trabajan en tareas de rescate y asistencia.

De acuerdo con los reportes oficiales, 22 de las víctimas fatales se registraron en Juiz de Fora, mientras que otras siete murieron en Ubá tras el desbordamiento de un río durante la noche del lunes. Posteriormente, se confirmó una trigésima víctima en la región, aunque no se precisó la localidad.

Además, 39 personas permanecen desaparecidas y más de 3.000 quedaron sin hogar debido a los daños ocasionados por las inundaciones y deslizamientos de tierra.

Inundaciones y colapso de infraestructura

Las lluvias comenzaron a intensificarse hacia el final de la tarde del lunes, según informó la Agencia NA. En Juiz de Fora, ciudad ubicada en una zona de relieve accidentado, con morros y laderas pronunciadas, se registraron anegamientos en distintos barrios y derrumbes que afectaron viviendas.

El río Paraibuna y otros cursos de agua se desbordaron, lo que obligó al cierre de puentes y de un paso subterráneo que conecta sectores residenciales con el centro urbano. También se reportó la caída de árboles y el bloqueo de calles por acumulación de escombros.

Inundaciones en Brasil.

Ante la magnitud de la emergencia, la alcaldía de Juiz de Fora decretó el estado de calamidad pública en la madrugada del martes y suspendió las clases en toda la red municipal. La medida se extendió al vecino municipio de Matias Barbosa, con el objetivo de facilitar la llegada de recursos federales.

Respuesta oficial

El gobernador de Minas Gerais, Romeu Zema, decretó tres días de luto oficial en el estado. En paralelo, el Ministerio de Defensa de Brasil activó un operativo de apoyo para colaborar con las tareas de asistencia.

Las acciones incluyen el despliegue de tropas para la limpieza y desobstrucción de vías, la remoción de escombros, la organización de refugios temporales y el uso de helicópteros en operaciones humanitarias.

Mientras continúan los trabajos de rescate, las autoridades mantienen la alerta ante la posibilidad de nuevas lluvias en la región.