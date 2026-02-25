Tras su salida de River, Marcelo Gallardo suena fuerte en un club de Brasil

El futuro de Marcelo Gallardo comenzó a moverse rápidamente tras anunciar su salida de River. A menos de un día de haber confirmado que dejará el cargo luego del próximo partido ante Banfield, el entrenador argentino ya figura como uno de los candidatos para asumir en Vasco da Gama.

Según informaron medios brasileños, la dirigencia del club carioca analiza nombres de trayectoria para reemplazar a Fernando Diniz, quien dejó el puesto luego de la eliminación en semifinales del Campeonato Carioca. En ese contexto, el nombre de Marcelo Gallardo aparece entre las principales alternativas.

El portal Ge Globo señaló que el ex entrenador de River integra una terna junto a Artur Jorge, actual DT de Al-Rayyan y campeón de la Copa Libertadores 2024 con Botafogo, y Renato Gaúcho, de extensa experiencia en el Brasileirao.

El contexto en Vasco da Gama

La salida de Diniz se produjo tras un ciclo de 55 partidos, con 20 victorias, 13 empates y 22 derrotas. La derrota frente a Fluminense en el torneo estadual aceleró la decisión de la directiva de buscar un nuevo rumbo.

Marcelo Gallardo.

En Brasil señalan que el club estaría dispuesto a realizar un esfuerzo económico mayor al que implicaba el contrato anterior, con la intención de contratar a un entrenador de alto perfil. Además del Brasileirao y la copa local, Vasco disputará la Copa Sudamericana, competencia a la que accedió tras finalizar en la 14ª posición la temporada pasada.

Por el momento, ni Marcelo Gallardo ni su entorno realizaron declaraciones sobre el interés del club brasileño.

La despedida en River

El lunes por la tarde, el entrenador comunicó oficialmente su decisión de dejar River luego del encuentro frente a Banfield. En un mensaje difundido en redes sociales, expresó su agradecimiento hacia la institución y los hinchas.

“Solamente palabras de agradecimiento, principalmente a este enorme club, a su gente, por su amor incondicional durante todos estos años”, señaló. También manifestó: “Me invade la emoción y el dolor en el alma por no poder cumplir con los objetivos”.

Mientras se organiza su despedida formal en el fútbol argentino, el nombre de Marcelo Gallardo ya circula con fuerza en el mercado internacional, a la espera de definiciones sobre su próximo paso profesional.