Los números del segundo ciclo de Marcelo Gallardo en River: 10 derrotas en 15 fechas

Marcelo Gallardo anunció que el partido del jueves ante Banfield, por la sexta fecha del Torneo Apertura, será el último suyo como director técnico de River, donde cerrará un muy pobre segundo ciclo en dicho cargo.

El segundo ciclo de Gallardo en River inició en el segundo semestre del 2024, luego de la salida de Martín Demichelis, quien fue duramente criticado por los hinchas.

Pese a la ilusión que generaba el regreso de “Napoleón”, el equipo nunca funcionó como en el primer ciclo, donde cosechó infinidad de títulos y escribió las páginas más gloriosas en la historia del club.

Según averiguó la Agencia Noticias Argentinas, a lo largo de su segundo periodo en la institución de Núñez, Gallardo dirigió un total de 85 partidos, en los que acumuló 35 victorias, 32 empates y 18 derrotas.

La estocada final llegó este domingo por la noche, cuando cayeron 1-0 en Liniers ante Vélez, por la séptima fecha del Torneo Apertura, donde marchan décimos en la Zona B e incluso están fuera de los puestos de clasificación a los playoffs.

El Muñeco y un desenlace de crisis (2024-2026)

Gallardo asumió a mediados de 2024 para encarrilar un barco a la deriva tras el ciclo de Martín Demichelis. Sin embargo, tras un inicio aceptable, la eliminación en la Copa Libertadores 2025 ante Palmeiras dinamitó la estructura emocional y futbolística del equipo, derivando en una racha de derrotas impensada para su investidura.

-Partidos dirigidos: 85 encuentros (35 victorias, 32 empates y 18 derrotas). Efectividad del 53,72%.

-Títulos conquistados: Ninguno.

-El derrumbe final: Se despide tras registrar 12 derrotas en sus últimos 20 partidos (una estadística inédita para el club desde 1910) y habiendo perdido 10 de las últimas 15 fechas del torneo local.