Tras los malos resultados, Marcelo Gallardo le puso fin a su segundo ciclo en River

Marcelo Gallardo dirigirá su último partido ante Banfield y se va de River, en lo que marcará el cierre de un segundo ciclo cargado de turbulencias y resultados adversos. La decisión, que comenzó a gestarse tras la tercera derrota consecutiva del equipo en el estadio José Amalfitani, terminó de definirse luego de casi 24 horas de reflexión por parte del entrenador más ganador de la historia del club.

Si el técnico hubiera actuado en caliente tras la caída ante Vélez, su salida se habría producido de inmediato. Sin embargo, optó por tomarse un día para analizar el panorama con mayor serenidad. Suspendió su conferencia de prensa y postergó cualquier anuncio oficial hasta ordenar sus pensamientos. Finalmente, entendió que no encontraba salida a un presente que lo tenía atrapado en un laberinto futbolístico.

El ciclo, que en algún momento prometía recuperar el brillo del pasado, quedó golpeado por una seguidilla de malos resultados. River es el equipo que más perdió en las últimas 15 fechas de la Liga Profesional, con diez derrotas, un dato que terminó de erosionar la confianza interna y externa, puntualizó TyC Sports.

Reunión clave en Ezeiza y decisión tomada

El lunes, a las 16.05, el entrenador llegó al predio de Ezeiza y mantuvo conversaciones con sus colaboradores más cercanos antes de dirigir la práctica. A las 18 encabezó el entrenamiento y una hora más tarde comenzaron las especulaciones por la llegada del presidente del club, Stefano Di Carlo.

Tras el final del trabajo, se produjo una reunión que se extendió por casi dos horas. Con la presencia de referentes del plantel y del manager Enzo Francescoli, Gallardo le comunicó al dirigente que no continuará en el cargo, apenas tres meses después de haber renovado su contrato.