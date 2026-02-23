Iniciaron distribución anticipada de vacunas contra la gripe

Comenzó la distribución de las vacunas contra la gripe para adelantar el inicio de la campaña antigripal 2026. Con un plan de entregas que incluye 795.760 dosis, se busca asegurar la protección de los grupos más vulnerables antes del aumento de la circulación de los virus respiratorios.
El Ministerio de Salud de la Nación dio inicio a la distribución de las primeras dosis de la campaña antigripal 2026, con el objetivo de adelantarse al pico de circulación viral que suele ocurrir entre abril y julio. Según se informó, esta semana se entregarán 795.760 dosis correspondientes a la vacuna antigripal adyuvantada (aTIV) y la vacuna antigripal para adultos. Esta primera entrega es parte de un plan que incluye la distribución de un total de 8.160.000 dosis, con el fin de garantizar la cobertura necesaria en toda la población objetivo.
El aumento de la circulación de los virus respiratorios, en especial la variante H3N2 y su subclado K, ha generado preocupación en el sistema sanitario. Esta mayor contagiosidad podría generar un incremento en la demanda de servicios asistenciales, lo que podría colapsar el sistema de salud si la cobertura de vacunación no es adecuada.
Cobertura y estrategias locales
La población objetivo de la campaña incluye a niños de entre 6 y 24 meses, adultos mayores de 65 años, personal de salud, embarazadas, puérperas y personas con factores de riesgo. Para garantizar la efectividad de la campaña, se han adquirido diferentes tipos de vacunas, como la antigripal para adultos, la adyuvantada para mayores de 65 años y la pediátrica para niños pequeños.
El Ministerio “ha colaborado con las 24 jurisdicciones del país”, para impulsar estrategias locales de promoción de la vacunación y actualizar los lineamientos técnicos.
Un desafío para el sistema sanitario
“En los últimos tres años, las coberturas más bajas se registraron en los adultos mayores, con tasas que oscilan entre el 41,6% y el 42,2%, y en la población pediátrica, donde menos del 70% completó el esquema de vacunación de dos dosis,” señalaron desde el Ministerio de Salud.
La vacunación comenzará el 11 de marzo y se espera que las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires puedan distribuir internamente las dosis necesarias para llegar a toda la población objetivo.