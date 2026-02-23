Video: Un perro real se cruzó con un “therian” y la escena se volvió viral

Un video grabado en México se volvió viral en las últimas horas tras mostrar la reacción de un perro frente a un joven que se identifica como "Therian" y que realizaba una performance en plena vía pública. La escena, que quedó registrada por testigos, generó miles de comentarios en redes sociales y abrió un debate sobre este tipo de manifestaciones.

En las imágenes se observa al protagonista frente a un local comercial, disfrazado con una máscara similar a la de un pastor alemán y guantes que imitaban patas. A cuatro patas, ejecutaba movimientos que replicaban conductas caninas, lo que llamó la atención de peatones y clientes del lugar.

El momento que cambió la escena

Mientras desarrollaba la intervención, un perro real que transitaba por la zona se acercó. Según se aprecia en el video, el animal comenzó a ladrar de forma insistente y, en cuestión de segundos, se abalanzó hacia el joven. En el forcejeo logró quitarle la máscara, lo que provocó sorpresa entre quienes presenciaban la situación.

El joven no sufrió heridas de gravedad, pero el episodio se difundió rápidamente en plataformas digitales, según informó MNews. Algunos usuarios interpretaron la reacción como un comportamiento instintivo del can ante una figura que pudo haber percibido como extraña o amenazante dentro de su entorno habitual.

Qué es el fenómeno “therian”

El término "therian" hace referencia a personas que se identifican, en un plano espiritual o psicológico, con un animal no humano. Quienes forman parte de esta comunidad suelen expresar esa identidad a través de comportamientos simbólicos, vestimenta, performances o contenidos en redes sociales.

Se trata de un fenómeno que ganó visibilidad en los últimos años, especialmente entre adolescentes y jóvenes que comparten experiencias en plataformas digitales. Sus prácticas pueden incluir la imitación de movimientos o gestos propios de determinadas especies, aunque no implica necesariamente una creencia literal de transformación física.

El episodio ocurrido en México volvió a poner el foco sobre estas expresiones y sobre los límites entre manifestación individual y convivencia en el espacio público. Mientras algunos usuarios defendieron la libertad de expresión del joven, otros señalaron los riesgos de este tipo de intervenciones cuando interactúan con animales reales o situaciones imprevistas.