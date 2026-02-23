Un vehículo se incendió por completo en la Autovía 12

Alrededor de las 16, se reportó un incendio de un vehículo en la Autovía N° 12, a la altura del km 132, en la mano Buenos Aires a Entre Ríos. Al arribar al lugar, los bomberos se encontraron con un Citroën Berlingo completamente incendiado, con fuego generalizado en su estructura.

El conductor, un hombre de 61 años, y una mujer, ambos oriundos de la localidad bonaerense de Campana, pudieron salir del vehículo sin sufrir lesiones, según se informó. Según el testimonio del conductor, el fuego comenzó en la zona del motor y, a pesar de haber intentado extinguirlo con un matafuegos, el incendio se propagó rápidamente, alcanzando todo el vehículo.

Operativo de emergencia y colaboración de distintas fuerzas

El móvil de Bomberos Voluntarios Ceibas, identificado como Móvil N° 24, se encargó de las tareas de extinción y enfriamiento del vehículo, que además de las llamas, había generado un foco de fuego en los pastizales de la banquina y el cantero central. Además, se requirió la colaboración de diversas fuerzas de seguridad para controlar el tránsito y evitar accidentes en la zona del siniestro.

Personal de Policía Caminera de Brazo Largo, Gendarmería Vial de Ceibas, y vehículos de seguridad vial de Peaje trabajaron en conjunto para desviar el tránsito y garantizar la seguridad de los conductores que circulaban por la zona.

Auxilio vial y retiro del vehículo

Ante la magnitud del incidente, se solicitó el auxilio de la concesionaria vial para retirar el vehículo afectado.