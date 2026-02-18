Camión generó alarma al arrojar una nube de humo y motivó operativo preventivo en Paraná

Un camión generó preocupación entre vecinos de Paraná este martes cuando fue advertido un presunto derrame de materiales en la zona de calle Maciá y Tratado del Pilar. La situación motivó la intervención preventiva de Bomberos Voluntarios, quienes acudieron al lugar tras recibir el aviso.

De acuerdo con la información oficial, una unidad del Cuerpo Activo se desplazó hasta el sector luego de llamados que advertían sobre una posible fuga desde un camión que se encontraba detenido en las inmediaciones.

Al arribar, el personal constató que el vehículo aguardaba para realizar una descarga en la empresa Casa del Oxígeno. Según explicó el conductor, el rodado elevó presión en el tanque y eso activó automáticamente una válvula de seguridad incorporada al sistema.

Qué ocurrió en el lugar

Esa válvula tiene la función de liberar presión cuando alcanza determinados niveles, lo que habría provocado la emisión que generó inquietud entre quienes se encontraban en la zona. La liberación controlada fue interpretada inicialmente como un posible derrame.

Bomberos procedió a inspeccionar el camión, verificar las condiciones del entorno y evaluar si existía riesgo para vecinos o transeúntes. Tras la revisión técnica correspondiente, se determinó que el sistema funcionó de manera normal y que no había peligro.

Sector declarado seguro

Finalizadas las tareas de control, el área fue declarada segura y se llevó tranquilidad a los residentes del sector. No se registraron personas afectadas ni daños materiales.

El episodio generó un operativo preventivo que incluyó la verificación del estado del camión y la supervisión de la zona hasta descartar cualquier contingencia.

Desde Bomberos recordaron la importancia de dar aviso ante cualquier situación que pueda representar riesgo, lo que permite actuar de manera rápida y preventiva en beneficio de la comunidad.