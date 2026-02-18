El Grella se prepara el debut de Patronato ante Gimnasia y Tiro: detalles de la venta de entradas

Después de rescatar un empate en la primera fecha ante San Martín de Tucumán, Patronato se prepara para su estreno como local en la Primera Nacional. El equipo de Javier Forestello recibirá este sábado 21 de febrero, desde las 20, a Gimnasia y Tiro de Salta en el estadio Presbítero Bartolomé Grella.

En la previa del encuentro, desde el club brindaron precisiones sobre la modalidad de ingreso y la comercialización de ubicaciones. Gimena Gaitán, responsable de prensa de Patronato, explicó a Elonce que por el momento no comenzó la venta de entradas generales.

“La venta de entradas todavía no comenzó. Lo que sí comenzó fue la de plateas, de abonos para lo que va a ser el inicio del torneo en condición de local”, detalló.

Según indicó, los socios con cuota al día podrán ingresar sin costo a las tribunas Grella, San Nicolás y Ayacucho. En tanto, quienes deseen ubicarse en plateas pueden adquirir el abono correspondiente al primer semestre.

Valores y modalidades de compra

Gaitán precisó que los abonos contemplan los primeros ocho partidos como local. “Las plateas centrales tienen un valor de 180.000 pesos y las laterales 135.000 pesos”, informó.

La venta se realiza de lunes a viernes de 10 a 19 horas en horario corrido y los sábados de 8 a 12. Además, se puede gestionar la renovación o compra a través de la aplicación oficial del club.

Gimena Gaitán, responsable de Prensa. Foto: Elonce.

Desde Patronato también reiteraron la invitación a quienes aún no son socios. La cuota mensual tiene un valor de 23.000 pesos y permite el ingreso gratuito a los sectores populares y a la tribuna preferencial de San Nicolás.

Expectativa y mejoras en el estadio

En cuanto al clima previo al debut, Gaitán sostuvo que el inicio del campeonato genera entusiasmo. “Siempre los comienzos son con ilusiones renovadas, tanto para los hinchas como para quienes trabajamos en el club. Esperamos que la gente nos acompañe”, expresó.

Además, confirmó que en las últimas semanas se realizaron trabajos de mantenimiento en el estadio. Se pintó la tribuna San Nicolás, se refaccionó el sector de calle Grella, se colocaron redes nuevas en los arcos y se renovaron los bancos de suplentes.

Con el objetivo de comenzar el año en casa con buena convocatoria, Patronato apuesta a que el público acompañe en este primer compromiso como local, en un torneo que recién inicia y que marcará el rumbo del semestre.