Retoman la obra que vincula la Ruta Nacional 12 y Circunvalación

Tras años de espera, se retoma la obra que vincula la Ruta Nacional 12 con la Avenida Circunvalación, un proyecto clave para la mejora de la conectividad y el tránsito en la ciudad de Paraná.
El secretario de Planificación e Infraestructura de la Municipalidad de Paraná, Eduardo Loréfice, brindó detalles de los avances y desafíos de esta obra, cuyo objetivo es mejorar el flujo vehicular y ordenar el tránsito, especialmente el pesado, en el área urbana.
“La idea es concluir la vinculación entre Hurtado C y la Avenida Circunvalación, un tramo que se había demorado en su ejecución”, dijo a Elonce.
En cuanto al estado actual de la obra, el secretario detalló que, tras los acuerdos técnicos alcanzados con el distrito local de Vialidad Nacional y las áreas técnicas pertinentes, se están llevando a cabo los estudios necesarios para garantizar que la obra se ejecute de acuerdo con el proyecto original. “Se buscan generar acuerdos técnicos que nos permitan ejecutar la obra y que podamos hacerla de la manera que estaba originalmente licitada, cuando Vialidad Nacional era la que tenía la obra a cargo”, explicó.
Al referirse al avance físico de los trabajos, el secretario mencionó que ya se ha completado el movimiento de tierras y la construcción de los terraplenes. “Se están completando los terraplenes, es una ruta donde la traza está sobreelevada”, indicó. Sin embargo, las inclemencias del tiempo han retrasado algunos de los trabajos. No obstante, se mostró optimista, asegurando que la obra avanzará rápidamente en los próximos días y que se planea comenzar con las pruebas de la carpeta asfáltica en el lugar para evaluar su adecuación.
En cuanto a los plazos estimados de ejecución, Loréfice mencionó que, si bien no hay un plazo exacto establecido, la meta es concluir la obra hacia mediados de este año. Agregó que, a pesar de los retrasos en los acuerdos técnicos, se está trabajando para cumplir con el objetivo planteado.
Respecto al financiamiento de la obra, indicó que “es con fondos 100% paranaenses, así que eso depende exclusivamente de la Municipalidad. La iluminación está a cargo de la provincia y la señalización, tanto pintura como cartelería, será realizada por Vialidad Nacional”.
Uno de los aspectos más relevantes de esta obra es el impacto que tendrá en la circulación vehicular dentro de la ciudad. “Va a generar vinculación e integración urbana. Además, va a ordenar todo lo que es el tránsito vehicular, sobre todo en el tránsito pesado, dentro de la ciudad, que hoy está tomando rutas alternativas, generándonos inconvenientes en calles que no están preparadas para eso”, explicó. Además, destacó que la obra contribuirá a mejorar el tránsito.
"Este acceso a la ciudad, cuando esté concluido, va a poder ordenar todo eso y esperamos que, además, en un proyecto superador, nos permita generar vinculación entre los distintos sectores, lo que va a impulsar el desarrollo económico en la zona", indicó.