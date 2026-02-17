 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Paraná Entre vecinos

"Guerra de bombuchas" en Paraná: "Es volver a juntar a las familias y divertirnos sanamente"

La tradicional guerra de bombuchas reunió a familias en calle Rondeau, a metros de Bonaparte, donde vecinos de Paraná celebraron el fin de semana largo con agua, risas y espíritu comunitario.

17 de Febrero de 2026
Así se divirtieron en Paraná.
Así se divirtieron en Paraná. Foto: Elonce.

REDACCIÓN ELONCE

La tradicional guerra de bombuchas reunió a familias en calle Rondeau, a metros de Bonaparte, donde vecinos de Paraná celebraron el fin de semana largo con agua, risas y espíritu comunitario.

La guerra de bombuchas se convirtió en la gran protagonista del fin de semana largo de Carnaval en la ciudad de Paraná. En calle Rondeau, a metros de Bonaparte, vecinos de todas las edades participaron de una jornada que incluyó bombuchas, baldazos de agua y mucha alegría compartida. La iniciativa, organizada por los propios habitantes del barrio, logró reunir a familias enteras en un clima de respeto y diversión.

 

Durante la tarde, chicos y grandes se sumaron a la propuesta que evocó las tradicionales celebraciones barriales de décadas pasadas. Con baldes, mangueras y bolsas repletas de bombuchas, la cuadra se transformó en un verdadero escenario festivo donde no faltaron las carcajadas ni las corridas para evitar terminar empapados.

 

Foto: Elonce.
Foto: Elonce.

 

“Nos gusta divertirnos entre todos los vecinos. Hemos juntado toda la plata para comprar las bombuchas a todos y seguir jugando. Es como los tiempos de antes, es volver a juntar a las familias y divertirnos sanamente”, afirmaron a Elonce.

 

Una tradición que fortalece la unión vecinal

 

La organización fue completamente autogestionada. Según relataron los propios participantes, cada familia aportó dinero para la compra de las bombuchas y así garantizar que nadie quedara afuera de la actividad. La propuesta no solo apuntó a refrescar la jornada, sino también a reforzar los lazos comunitarios.

 

El espíritu del Carnaval se hizo sentir en cada rincón de la cuadra. Entre música y complicidad, los vecinos destacaron la importancia de generar espacios de encuentro en tiempos donde las rutinas suelen dificultar esos momentos compartidos.

 

Foto: Elonce.
Foto: Elonce.

 

“Hay que divertirse acá, no hay maldad, acá todos nos divertimos”, respondieron, remarcando el carácter sano y familiar de la iniciativa.

 

Proyección para el próximo año

 

El entusiasmo fue tal que ya comenzaron a proyectar una nueva edición para el próximo Carnaval. La intención es ampliar la convocatoria y sumar propuestas que incluyan música y baile para cerrar la celebración con un evento aún más convocante.

 

“El año que viene nos vamos a preparar con los vecinos del barrio para ver si lo podemos hacer nuevamente y festejar en el Carnaval al final con un baile”, indicó uno de los participantes, dejando abierta la invitación a toda la comunidad.

guerra de bombuchas Carnaval vecinos diversión
