"Guerra de bombuchas" en Paraná: "Es volver a juntar a las familias y divertirnos sanamente"

La tradicional guerra de bombuchas reunió a familias en calle Rondeau, a metros de Bonaparte, donde vecinos de Paraná celebraron el fin de semana largo con agua, risas y espíritu comunitario.
La guerra de bombuchas se convirtió en la gran protagonista del fin de semana largo de Carnaval en la ciudad de Paraná. En calle Rondeau, a metros de Bonaparte, vecinos de todas las edades participaron de una jornada que incluyó bombuchas, baldazos de agua y mucha alegría compartida. La iniciativa, organizada por los propios habitantes del barrio, logró reunir a familias enteras en un clima de respeto y diversión.
Durante la tarde, chicos y grandes se sumaron a la propuesta que evocó las tradicionales celebraciones barriales de décadas pasadas. Con baldes, mangueras y bolsas repletas de bombuchas, la cuadra se transformó en un verdadero escenario festivo donde no faltaron las carcajadas ni las corridas para evitar terminar empapados.
“Nos gusta divertirnos entre todos los vecinos. Hemos juntado toda la plata para comprar las bombuchas a todos y seguir jugando. Es como los tiempos de antes, es volver a juntar a las familias y divertirnos sanamente”, afirmaron a Elonce.
Una tradición que fortalece la unión vecinal
La organización fue completamente autogestionada. Según relataron los propios participantes, cada familia aportó dinero para la compra de las bombuchas y así garantizar que nadie quedara afuera de la actividad. La propuesta no solo apuntó a refrescar la jornada, sino también a reforzar los lazos comunitarios.
El espíritu del Carnaval se hizo sentir en cada rincón de la cuadra. Entre música y complicidad, los vecinos destacaron la importancia de generar espacios de encuentro en tiempos donde las rutinas suelen dificultar esos momentos compartidos.
“Hay que divertirse acá, no hay maldad, acá todos nos divertimos”, respondieron, remarcando el carácter sano y familiar de la iniciativa.
Proyección para el próximo año
El entusiasmo fue tal que ya comenzaron a proyectar una nueva edición para el próximo Carnaval. La intención es ampliar la convocatoria y sumar propuestas que incluyan música y baile para cerrar la celebración con un evento aún más convocante.
“El año que viene nos vamos a preparar con los vecinos del barrio para ver si lo podemos hacer nuevamente y festejar en el Carnaval al final con un baile”, indicó uno de los participantes, dejando abierta la invitación a toda la comunidad.