La periodista entrerriana reunió los fondos para su cirugía: “Estoy maravillada con la empatía de la gente”

En muy poco tiempo, la historia de Camila Gómez dejó de ser un pedido urgente y desperado para convertirse en una noticia esperanzadora. La periodista entrerriana lanzó una campaña solidaria para afrontar una operación fundamental en su único ojo funcional y, gracias al impacto de la convocatoria, logró reunir el dinero necesario en tiempo récord. La respuesta social fue contundente y reflejó la empatía de una comunidad que no dudó en ponerse en su lugar.

“Estoy contenta y súper orgullosa de ser entrerriana porque es muchísima la solidaridad. Muy agradecida con todos los que han colaborado difundiendo, comprando y consultándome cómo ayudar”, expresó Camila al confirmar que el objetivo económico había sido alcanzado.

“Muchas gracias a Elonce y a los otros medios que me han ayudado muchísimo. En una semana logramos cumplir el objetivo. Pensé que con la rifa iba a llegar cerca del objetivo, pero no me imaginé nunca que iba a lograr eh conseguir todo. Más de 2 millones de pesos que se juntaron gracias a la solidaridad”, agregó.

Una cirugía urgente y un contexto difícil

El dinero recaudado será destinado a una cirugía de cataratas en su ojo derecho, el único que conserva visión. El izquierdo está ciego y el derecho presenta glaucoma, astigmatismo y miopía.

La intervención se realizará en el Centro de Ojos Paraná con el doctor Orlando Maldacena, especialista en retina. La urgencia estaba marcada por el avance acelerado de las cataratas y por la fecha ya programada de la operación. “Estaba corriendo contra el tiempo, porque la cirugía es la semana que viene, ya 23 o 24. Estaba desesperada”.

Camila también detalló su situación laboral y económica: “Actualmente estoy sin trabajo, y la pensión no contributiva por discapacidad está en trámite desde noviembre, así que eso implica que estoy sin obra social”. Ante la falta de equipamiento en el hospital público para este tipo de cirugías, debió recurrir al ámbito privado.

Una rifa solidaria que superó todas las expectativas

La campaña comenzó con una rifa de cuatro premios aportados por emprendimientos conocidos y familiares. Con el correr de los días, se sumaron más colaboradores. “Empecé con cuatro premios de emprendimientos que conocía de familiares no más, después se fueron sumando y ahora tenemos ocho premios que sortean ahora el sábado”.

La respuesta fue masiva. “Más de 400 números vendí. Recibí un montón de aportes que eran con lo que uno podía y a mí me ayudaba muchísimo”. Vecinos, oyentes y televidentes acompañaron con compras, donaciones y mensajes de apoyo.

Periodista agradece a las personas que la ayudaron a poder operarse

Ahora, el foco está puesto en la operación y en su recuperación. “Ahora resta esperar y tratar de prepararme bien física y mentalmente para la cirugía y ver cómo repercute en el ojo”.

Periodista de profesión, Camila continúa en la búsqueda laboral desde septiembre pasado. “Soy periodista y en septiembre me quedé sin laburo. Venía trabajando en periodismo gráfico y desde entonces estoy en la búsqueda. Cada vez se hace más cuesta arriba. Experiencia tengo y ganas de laburar me sobran. Cualquier laburo es bienvenido, de lo que sea”, concluyó.