Pérdida de agua ocasionó un socavón y hundimiento del suelo en calle Patagonia

Personal policial delimitó la zona afectada frente a un complejo de departamentos tras detectarse un socavón generado por una pérdida de agua. El área fue señalizada para prevenir accidentes.
El hecho fue constatado en el marco de los operativos de seguridad y prevención que se desarrollan en la zona. Según se informó, la filtración generó el socavamiento del terreno, provocando el hundimiento del suelo y el desprendimiento del contrapiso de la vereda.
Ante el riesgo que representaba para peatones y vecinos del lugar, los efectivos procedieron a realizar un perímetro de seguridad para evitar posibles accidentes.
Área delimitada y medidas preventivas
La zona fue señalizada con cinta perimetral hasta tanto se lleven adelante las tareas de reparación correspondientes por parte del área competente.
Desde la fuerza se indicó que el objetivo de la intervención fue garantizar la seguridad pública y prevenir situaciones que pudieran derivar en lesiones.
Se recomienda a los transeúntes circular con precaución por el sector hasta que se normalice la situación y se realicen los trabajos necesarios para restituir las condiciones habituales de la vereda.