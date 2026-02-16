Feria de Carnaval en Paraná reúne a emprendedores y turistas

REDACCIÓN ELONCE
La Feria de Carnaval que se realiza en el Parque Urquiza, en Paraná, reúne a emprendedores locales y turistas, ofreciendo gastronomía, artesanías y productos regionales.
La Feria de Carnaval de Paraná se desarrolla en el Parque Urquiza, en las inmediaciones de la Plaza de las Colectividades, desde el viernes y continuará hasta el martes del fin de semana largo de febrero. El evento ha contado con una alta concurrencia, con vecinos y turistas recorriendo tanto el patio gastronómico como la carpa de emprendedores y feriantes. Entre los protagonistas, Mónica Alonso, creadora de Mieles Nativas, destacó que su miel fue reconocida como la Mejor Miel Nacional en el premio Caminos y Sabores 2025, entre 50 muestras de todo el país.
Mónica comentó que la feria ha recibido un público renovado, diferente al de otros eventos como la Fiesta del Mate, con turistas de Rosario, Buenos Aires, Córdoba, Corrientes, Uruguay e incluso Salta, todos interesados en conocer y consumir productos locales. La emprendedora explicó que produce nueve variedades de miel, con colmenas en Tucumán, Santiago del Estero, norte de Santa Fe y Entre Ríos, incluyendo mieles exclusivas como la de azahares de limón y medilotu, además de una nueva línea de panales para consumo directo. Cada producto cuenta con sus registros y sellos correspondientes.
La feria se convirtió en un espacio de promoción y venta directa, donde los emprendedores pueden acercarse al público y dar a conocer sus productos de manera personal. Mónica invitó a los visitantes a conocer todas las variedades de miel nativa, destacando la pasión y dedicación con la que su equipo trabaja en la producción y comercialización.
Diversidad de emprendedores y productos
Durante el recorrido, la cobertura incluyó a emprendedores de distintos rubros. Una de las participantes presentó ropa y libros sensoriales para bebés y niños, diseñados para fomentar la motricidad y adaptables al lavado doméstico. La creadora destacó que cada producto es hecho a mano y requiere tiempo de elaboración, mostrando la dedicación que implican sus trabajos.
Otro emprendimiento se especializa en joyería artesanal y tejido en crochet, con piezas que van desde trabajos rápidos hasta proyectos de varias horas de producción. Los artesanos destacaron la importancia de la feria como un espacio para dar visibilidad a sus marcas y comercializar directamente con los consumidores.
Asimismo, se presentaron locales dedicados a accesorios e indumentaria para mascotas, que incluyen mochilas, salvavidas, vestidos, correas, camas y pretales, todos realizados de manera artesanal y a medida. Los emprendedores resaltaron que, pese a la lluvia en días anteriores, la convocatoria hoy ha sido muy positiva y que el turismo representa un motor de apoyo fundamental para su actividad económica.