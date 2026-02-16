Museo “Antonio Serrano” homenajea a Linares Cardozo a 30 años de su muerte

REDACCIÓN ELONCE
El Museo “Antonio Serrano” de Paraná realiza un homenaje a Linares Cardozo al cumplirse 30 años de su fallecimiento, con actividades culturales y un concierto especial.
El Museo “Antonio Serrano” de la ciudad de Paraná se convirtió este 16 de febrero en el escenario de un emotivo homenaje a Linares Cardozo, al cumplirse 30 años de su fallecimiento. La institución cultural recordó al compositor, poeta e investigador entrerriano con una jornada especial que incluyó palabras alusivas, acompañamiento de su familia y un concierto en su memoria.
El coordinador del museo, Gastón Fleitas, destacó la relevancia de la fecha y el significado del reconocimiento. “Hoy se cumplen 30 años este 16 de febrero del fallecimiento de Linares Cardozo, el padre de la chamarrita entrerriana. Es una persona que, más allá de la música, fue filósofo, etnógrafo, antropólogo y estuvo vinculado a nuestra institución a lo largo de muchos años. Era una deuda pendiente que teníamos de poder hacerle un homenaje a Linares Cardozo en esta sede”, expresó.
La figura del artista trasciende el ámbito musical. Considerado el padre de la chamarrita entrerriana, su obra recuperó ritmos, paisajes y tradiciones del litoral argentino, aportando una mirada profunda sobre la identidad cultural de la región.
Acompañamiento familiar y reconocimiento provincial
El homenaje contó con la presencia y el acompañamiento de familiares directos del músico. “Se cuenta con el acompañamiento de las familias de Linares Cardozo. Está la hija y la Asociación de Amigos ‘Linares Cardozo’ y el municipio de Santa Elena, que generosamente llevan hace muchos años la Fiesta Provincial de la Chamarrita”, señaló Fleitas.
La participación del municipio de Santa Elena resulta significativa, ya que esa localidad sostiene desde hace años uno de los encuentros culturales más importantes dedicados al género que Cardozo ayudó a consolidar y difundir.
Como parte de las actividades centrales, se programó un concierto con repertorio vinculado a su obra. El espectáculo busca no solo recordar su legado artístico, sino también acercar su música a nuevas generaciones que continúan descubriendo la riqueza de la tradición litoraleña.
Un gesto simbólico en Plaza Alvear
En el marco del tributo, se realizó además una actividad simbólica frente al museo, ubicado frente a la Plaza Alvear. Allí se plantó un ejemplar de Aguaribay utilizando semillas provenientes del herbario personal de Linares Cardozo, un gesto que enlaza su faceta artística con su interés por la naturaleza y la investigación.
La plantación del árbol representa la continuidad de su legado, arraigado en la tierra entrerriana y en el paisaje que inspiró gran parte de su producción. La elección del Aguaribay no fue casual, ya que forma parte del entorno natural que el propio músico estudió y valoró.
Desde el museo destacaron que este tipo de acciones refuerzan el vínculo entre patrimonio cultural y memoria colectiva, reafirmando el compromiso institucional con la difusión de figuras clave de la historia provincial.
Astrociencia y propuestas para toda la familia
Más allá del homenaje, el Museo “Antonio Serrano” amplía su agenda cultural durante el feriado. Este martes se desarrollará “La noche de la astrociencia”, una propuesta orientada a la observación de los astros y de la luna, a partir de las 20 horas.
La actividad incluirá recorridos guiados, juegos y trivias destinadas especialmente a los más pequeños, con el objetivo de acercar la ciencia de manera didáctica y participativa. De este modo, el museo combina memoria histórica, identidad cultural y divulgación científica en una programación abierta a toda la comunidad.