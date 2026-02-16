El futuro de Úbeda en Boca se define ante Racing: el partido clave en La Bombonera

La crisis que atraviesa Boca Juniors no parece dar tregua. El empate sin goles ante Platense dejó más dudas que certezas sobre el rendimiento del equipo, lo que ha puesto en la cuerda floja al director técnico, Claudio Úbeda. A tan solo unos días del esperado clásico ante Racing, que se disputará este viernes en La Bombonera, la dirigencia xeneize tiene claro que el futuro del entrenador depende del resultado en este duelo clave. Si bien el club venía atravesando una serie de altibajos, el empate ante Platense fue el último eslabón de una cadena de resultados insatisfactorios.

Úbeda no ha ocultado su preocupación por el rendimiento del equipo, una postura que fue notada tanto por los jugadores como por la dirigencia. La falta de identidad futbolística, un esquema táctico poco claro y una rotación constante de jugadores sin una formación estable han sido las principales críticas que se le han formulado al DT. Además, las múltiples lesiones que aquejan a la plantilla —incluyendo a figuras clave como Leandro Paredes, Santiago Ascacibar y Rodrigo Battaglia— han generado aún más incertidumbre en el entorno del club.

Foto: Archivo Elonce.

La presión sobre Úbeda y la necesidad de un cambio inmediato

A medida que se acerca el clásico ante Racing, la presión sobre Úbeda aumenta. Los pasillos de La Bombonera ya comienzan a hablar de un “partido bisagra” para el futuro del DT. En caso de no lograr una victoria ante la Academia, la salida del entrenador podría convertirse en una realidad inminente. Los nombres que suenan para reemplazar a Úbeda son varios. Entre los más mencionados están Cristian “Kily” González, quien dejó un sabor agridulce en Platense, y Rubén Insúa, actual técnico de Barracas Central.

Por otro lado, también se mencionó al entrenador de la selección colombiana, Néstor Lorenzo, como un posible sustituto, pero debido a sus compromisos con el Mundial, su llegada a Boca no sería inmediata. Con la Copa Libertadores a la vuelta de la esquina, la dirigencia entiende que no se puede seguir esperando y que cualquier traspié más podría forzar una decisión drástica. Este escenario pone aún más presión sobre el equipo y sobre un Úbeda que ya no tiene margen de error.

Lesiones y refuerzos: las claves para la remontada de Boca

A las ya complicadas circunstancias que atraviesa el equipo se suma la situación de las lesiones. En el empate ante Platense, Leandro Paredes sufrió un esguince en el tobillo derecho, lo que pone en duda su presencia ante Racing. Además, Santiago Ascacibar terminó el encuentro con molestias en su pierna derecha, lo que agrava aún más el panorama de un mediocampo que ya venía con la baja de Rodrigo Battaglia por una grave lesión en el tendón de Aquiles, publicó NA.

En medio de esta crisis, Boca espera poder incorporar refuerzos en el mercado de pases. La grave lesión de Battaglia habilitó un cupo extraordinario para incorporar un nuevo jugador. El objetivo principal es Adam Bareiro, delantero paraguayo de Fortaleza, por quien el club ofreció 3 millones de dólares por el pase completo. Las negociaciones están avanzadas y Boca espera cerrar el acuerdo antes del viernes 20 de febrero, fecha límite para inscribir al reemplazo de Battaglia.