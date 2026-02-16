Aceiteros confirman paro nacional este jueves contra la reforma laboral y presionan a la CGT

La Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso Desmotadores de Algodón y Afines anunció un paro nacional para este jueves 19 de febrero en rechazo a la reforma laboral impulsada por el gobierno de Javier Milei. La medida fue confirmada por el titular del gremio, Daniel Yofra, quien llamó a profundizar el plan de lucha sindical y reconoció que no existe diálogo con el Ejecutivo.

“El paro es una herramienta fundamental, somos producto de los paros y de las huelgas”, sostuvo Yofra, al tiempo que afirmó que el proyecto oficial “atenta contra derechos laborales adquiridos”.

Crece el conflicto gremial

La convocatoria de los aceiteros se da en un contexto de creciente tensión sindical por el avance de la reforma laboral, que ya cuenta con media sanción en el Senado y ahora será tratada en la Cámara de Diputados del Congreso de la Nación Argentina.

Diversos sindicatos —entre ellos la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), ATE y las dos CTA— vienen reclamando a la Confederación General del Trabajo (CGT) la convocatoria a un paro general con movilización al Congreso, al considerar que sin una huelga nacional será difícil frenar o modificar aspectos centrales del proyecto.

La CGT también definió paro general

Por su parte, la conducción de la CGT resolvió realizar un paro general de 24 horas el día en que la reforma laboral sea tratada en Diputados. La medida, que sería sin movilización, podría concretarse este jueves 19 o el miércoles 25, según el cronograma legislativo.

Entre los puntos más cuestionados por las centrales obreras figuran los cambios en el régimen de indemnizaciones, la jornada laboral, el derecho a huelga, el esquema de vacaciones y las licencias por enfermedad o accidentes no laborales.

En este escenario, el paro aceitero se suma a una serie de protestas sectoriales que se vienen desarrollando en los últimos días, mientras el debate por la reforma laboral continúa avanzando en el Congreso y el clima social se torna cada vez más tenso.