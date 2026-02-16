Julián Álvarez y la oferta millonaria que rechazó el Atlético de Madrid

El atacante argentino recibió una propuesta de 143 millones de dólares, pero el club colchonero aseguró que no estaba en venta.
Julián Álvarez se mantiene como uno de los futbolistas más codiciados de Europa. Según reveló El Desmarque, el delantero argentino recibió una oferta récord de 143 millones de dólares durante el Mundial de Clubes 2025, pero el Atlético de Madrid decidió rechazarla. El ex River Plate, campeón del mundo y bicampeón de América con la selección argentina, desembarcó en el Colchonero en 2024 y rápidamente se convirtió en el referente ofensivo del equipo, sumando 30 goles en su primera temporada.
La propuesta, proveniente del Arsenal, incluía 100 millones de euros más casi 20 en bonus, además de un contrato personal de 26 millones de dólares anuales para Julián. Sin embargo, Miguel Ángel Gil, presidente del Atlético, dejó en claro que el Araña no estaba en venta y que no había espacio para negociaciones. La decisión del club refleja la confianza depositada en Álvarez como jugador franquicia, y la intención de mantenerlo hasta 2026 mientras se asegura la estabilidad deportiva del equipo.
Contrato y promesas incumplidas: tensión con el delantero argentino
Tras la oferta rechazada, el Atlético de Madrid prometió mejorarle el contrato a Julián Álvarez, un gesto que se demoró y generó incomodidad tanto en el jugador como en su agente. Según el artículo de Rubén Uría, el Araña mantiene un compromiso firme con el club, pero también expresó a sus allegados que desea centrarse en los objetivos inmediatos antes de tomar decisiones sobre su futuro a partir del 30 de junio de 2026. Mientras tanto, continúa enfocado en disputar títulos con el equipo colchonero y defender el título mundial con la Albiceleste.
Durante el último mercado de pases, tanto Arsenal como PSG volvieron a sondear al delantero, y el Barcelona también mantiene un interés latente a pesar de sus limitaciones económicas. Esta situación refuerza el valor de Julián Álvarez en el mercado internacional, pero el Atlético deja en claro que su prioridad es retenerlo y construir alrededor de su figura para la recta final de la temporada.
Desafíos inmediatos: Champions, Copa del Rey y Liga
Mientras el futuro de Julián Álvarez sigue siendo tema de debate, el jugador se concentra en los desafíos que enfrenta el Atlético de Madrid. Este miércoles disputará la ida de los playoffs de la Champions League ante Brujas en Bélgica y busca avanzar en la Copa del Rey, donde enfrentará al Barcelona en la fase de semifinales. Además, el Colchonero aparece tercero en la Liga de España, compartiendo la posición con Villarreal y a 15 puntos del líder Real Madrid, por lo que cada punto es crucial para mantener la competitividad, señaló Infobae.
En este contexto, la decisión del club de rechazar una oferta millonaria se entiende como una estrategia para consolidar su plantilla y asegurar que Julián Álvarez siga siendo la pieza clave del proyecto deportivo. Aún así, la presión sobre el delantero argentino aumentará de cara al verano europeo, cuando las decisiones sobre su futuro podrían redefinir no solo su carrera, sino también los planes del Atlético para la próxima temporada.