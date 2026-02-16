Forestello: “Me gustó mucho el equipo”, afirmó tras el empate en Tucumán

Rubén Darío Forestello analizó con serenidad el empate en Tucumán y dejó definiciones claras sobre el rendimiento de su equipo. Luego del encuentro disputado en el estadio La Ciudadela, el entrenador reconoció el esfuerzo colectivo, destacó el orden táctico y se mostró conforme con la respuesta de sus futbolistas en un contexto adverso.

El partido quedó envuelto en una situación inesperada por el corte de luz que interrumpió el tramo final. Sin embargo, el propio DT le dio un cierre al episodio en conferencia de prensa: “Terminó el tiempo normal y cuando dió los 6 minutos de adición, decidió suspenderlo por la luz. Ese informe pasó. No creo que se vuelva a jugar el partido”, sostuvo.

Más allá del inconveniente eléctrico, el entrenador puso el foco en el análisis futbolístico. En una cancha exigente y ante un rival complejo, el equipo logró sostenerse en momentos críticos y mostró pasajes de buen juego, especialmente en el inicio del complemento.

Análisis táctico y autocrítica ofensiva

En diálogo con la prensa, Forestello profundizó su mirada sobre lo ocurrido en Tucumán: “Es una cancha difícil, tuvimos en la finalización del primer tiempo y casi del segundo tiempo algunas complicaciones. El inicio del complemento fue bueno, nos posicionamos en campo rival y después nos fueron llevando de a poco. Por eso pusimos gente por delante de Heredia y Augusto (Picco) que lo ayude a Fede (Bravo) con el control de la marca y ahí tuvimos aire. Me gustó mucho el equipo”, destacó.

El entrenador explicó que los ajustes realizados en el mediocampo permitieron recuperar equilibrio en una etapa donde el rival había ganado terreno. Esa lectura táctica fue clave para sostener el resultado y evitar sobresaltos mayores en el tramo final.

No obstante, también dejó en claro que el equipo debe mejorar en ataque. “Nosotros esperamos consolidar la valla de Alan y acumular desde atrás para adelante mayor juego para optimizar la seguridad del equipo y darle lo que necesitamos de atrás hacia adelante y que podamos de local utilizar bien el sistema y sumar como corresponde”, afirmó, marcando el rumbo de trabajo para los próximos días.

Orden, esfuerzo y la mirada puesta en el Grella

Forestello valoró especialmente el compromiso de sus dirigidos. “Los chicos hicieron un gran partido, se han esforzado. Estoy contento por el orden que demostraron. Ahora hay que ajustar detalles para ganar de local y dar la sensación que vamos a ser difícil para todos”, expresó con satisfacción a Código Patrón.

El empate en Tucumán dejó sensaciones positivas en cuanto a la estructura defensiva y la disciplina táctica. El cuerpo técnico entiende que consolidar esa base será fundamental para crecer en volumen de juego y efectividad ofensiva.

La próxima presentación será en el estadio Grella ante Gimnasia y Tiro, un compromiso que aparece como una buena oportunidad para reafirmar lo construido y empezar a sumar de a tres en casa.