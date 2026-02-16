Eclipse solar anular del 17 de febrero: dónde ver el anillo de fuego

El eclipse solar anular del 17 de febrero ofrecerá el impactante “anillo de fuego” en una franja limitada de la Antártida y se verá de forma parcial en el sur de Sudamérica.
El eclipse solar anular del 17 de febrero convertirá al cielo antártico en escenario de uno de los fenómenos astronómicos más impactantes de 2026. Durante poco más de dos minutos, la Luna se alineará frente al Sol sin cubrirlo por completo, generando el característico “anillo de fuego”, un aro luminoso que rodea la silueta oscura del satélite natural.
De acuerdo con la NASA, la fase máxima será breve pero intensa, y solo podrá apreciarse en su totalidad dentro de una franja muy específica del este de la Antártida. El fenómeno marcará además el inicio de un calendario astronómico cargado de eventos que mantendrán la atención de científicos y aficionados durante todo el año.
Fuera del corredor de anularidad, el espectáculo se presentará como un eclipse parcial. En esas regiones, el Sol adoptará una forma similar a una media luna, sin llegar a formar el anillo brillante que distingue a los eclipses anulares.
Dónde será visible el fenómeno
La zona donde se observará el anillo de fuego se extiende a lo largo de unos 4.282 kilómetros y 616 kilómetros de ancho dentro del continente antártico. Allí, la Luna cubrirá cerca del 96% del disco solar, dejando visible únicamente un delgado aro de luz.
En el sur de Argentina y Chile —incluyendo Tierra del Fuego y Punta Arenas— el eclipse se verá de manera parcial. También será perceptible en sectores del sur de África, el Atlántico Sur, el océano Índico y parte del Pacífico. En todos esos puntos, la cobertura será incompleta.
Según el cronograma difundido, la fase parcial comenzará a las 6:56 a. m. (9:56 GMT) hora argentina y concluirá a las 11:27 a. m. (14:27 GMT). La etapa de anularidad solo será visible dentro del corredor específico, en una región remota y de difícil acceso.
Por qué se forma el “anillo de fuego”
Un eclipse solar anular ocurre cuando la Luna pasa frente al Sol en una posición más alejada de la Tierra. Al encontrarse en ese punto de su órbita, el satélite natural se percibe ligeramente más pequeño en el cielo y no logra cubrir por completo el disco solar.
Esa diferencia de tamaño aparente permite que la luz del Sol se filtre alrededor del contorno lunar, creando el anillo brillante que da nombre al fenómeno. A diferencia de un eclipse total, en ningún momento el cielo se oscurece por completo ni se observa la corona solar en su máximo esplendor.
La NASA explica que solo durante la totalidad de un eclipse total es posible retirar brevemente la protección ocular. En un eclipse anular o parcial, la radiación solar sigue siendo intensa y puede causar daños graves e irreversibles en la vista si se observa sin filtros adecuados.
Recomendaciones y próximos eventos astronómicos
La agencia espacial estadounidense recomienda utilizar gafas para eclipse certificadas o filtros solares homologados durante toda la observación. También sugiere métodos indirectos, como proyectores estenopeicos, que permiten ver la imagen del Sol proyectada sobre una superficie sin mirar directamente al astro, publicó Infobae.
El eclipse solar anular del 17 de febrero no será el único acontecimiento destacado del año. El 3 de marzo tendrá lugar un eclipse lunar total visible en amplias regiones de América y Oceanía, mientras que el 12 de agosto un eclipse solar total cruzará Groenlandia, Islandia, Rusia, Portugal y España.
Además, el 28 de febrero se producirá un “desfile planetario” con seis planetas visibles tras la puesta del Sol, y a lo largo del año se sucederán lluvias de meteoros como las Eta Acuáridas y las Gemínidas. Con este panorama, 2026 se perfila como un año especialmente atractivo para quienes siguen de cerca los movimientos del firmamento.