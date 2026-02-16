Paraná vivirá su tercera noche de carnaval, tras la suspensión por lluvia

Paraná se prepara para vivir una nueva noche de carnaval en el corsódromo de calle Maciá, luego de que la jornada prevista para este domingo debiera ser suspendida por cuestiones climáticas. Tras dos primeras noches con buena convocatoria, el municipio reacondicionó el predio para garantizar que este lunes pueda desarrollarse la tercera fecha de competencia.

Desde temprano, personal municipal trabajó en el armado y reacondicionamiento del espacio ubicado en la intersección de Coronel Uzin y Salvador Maciá. Allí, el público volvió a elegir el corsódromo como punto de encuentro barrial y familiar desde su regreso en 2022.

Nicolás Rodríguez, integrante del Área de Cultura y parte de la organización, explicó que la reprogramación responde exclusivamente a la lluvia del domingo. “Tuvimos que reprogramar por cuestiones climáticas y hoy, ya a la mañana, el personal de la Municipalidad de Paraná estuvo trabajando en el lugar para reacondicionarlo y poder tener hoy la tercera noche de competencia”, indicó.

Una noche clave para la competencia

La jornada de este lunes será determinante para las agrupaciones que aún deben completar su segunda pasada frente al jurado. Rodríguez detalló que “las agrupaciones que falta hacer su segunda pasada puedan ser evaluadas por el jurado”, que está integrado por representantes de Concordia, Santa Elena y Gualeguaychú.

El carnaval paranaense, según explicó el organizador, tiene una identidad propia construida a lo largo de los años. “Tiene que ver con lo inclusivo, lo diverso y lo autosustentable. Esa es nuestra identidad”, sostuvo, al referirse al perfil que caracteriza a las comparsas locales.

El corsódromo de Paraná esta listo para recibir la tercera noche. Foto: Elonce.

En esta tercera noche desfilarán Iporá, Emperatriz, Fantasía, Colibrí, las baterías Do Samba Ibicuy y Puro Swing, además de los conjuntos carnavalescos Ritmos Libres y El Regreso de los Colombianos.

Participación de los barrios y expectativa de público

El corsódromo se nutre de comparsas provenientes de distintos puntos cardinales de la ciudad, lo que genera un fuerte acompañamiento barrial en cada jornada. Rodríguez remarcó que “de los cuatro puntos cardinales se viene alguna agrupación y obviamente que trae a la barriada porque es la identidad de su barrio”.

Durante las primeras noches, el marco de público rondó las 1.500 personas, cifra que la organización espera repetir si el clima acompaña. La entrada general tiene un valor de 5.000 pesos y los menores de 10 años no abonan.

Además del espectáculo central, el evento cuenta con 12 puestos gastronómicos administrados por las propias agrupaciones. “Es una de las formas que encontramos para poder acompañar el proceso porque es un trabajo que se realiza durante todo un año”, señaló Rodríguez, quien también confirmó que lo recaudado por entradas se destina a las comparsas.

Mañana será la coronación

Si las condiciones climáticas lo permiten, este lunes se concretará la noche reprogramada y mañana se desarrollará la coronación de las comparsas ganadoras. También se realizará el Tracatá, el espacio destinado al carnaval de las infancias, con la participación de alrededor de siete agrupaciones infantiles.

La organización confía en que el tiempo acompañe para completar el calendario previsto y cerrar una nueva edición del carnaval paranaense con normalidad.