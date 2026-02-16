Comienza la segunda fase de la Copa Libertadores: el detalle de los partidos

La segunda fase de la Copa Libertadores comenzará a disputarse este martes con tres partidos correspondientes a la ida de esta instancia eliminatoria, mientras que el miércoles será el turno de Argentinos Juniors, único representante nacional en esta etapa del torneo.

La jornada inaugural del martes tendrá como primer cruce el encuentro entre Carabobo de Venezuela y Huachipato de Chile, que se disputará desde las 19 (hora de Argentina) en el Estadio Polideportivo Misael Delgado, con capacidad para 12 mil espectadores. El partido podrá verse a través de Fox Sports y Disney+.

Más tarde, a las 21.30, se jugarán dos encuentros en simultáneo. Liverpool de Uruguay recibirá a Independiente Medellín de Colombia, mientras que 2 de Mayo de Paraguay se enfrentará en condición de local ante Sporting Cristal de Perú.

El turno de Argentinos Juniors

El miércoles será el momento de Argentinos Juniors, que accedió directamente a esta fase por su buena posición en la tabla anual del año pasado.

El equipo dirigido por Nicolás Diez afrontará un exigente compromiso como visitante desde las 21.30 frente a Barcelona de Ecuador, en el partido de ida de la serie.

Ese mismo día, la programación se completará con otros dos encuentros: a las 19, O’Higgins de Chile recibirá a Bahía; y a las 21.30, Nacional Potosí de Bolivia jugará como local ante Botafogo de Brasil, campeón de la Copa Libertadores en 2024.

La agenda del jueves

La actividad continuará el jueves con otros dos partidos de ida. A las 19, Juventud Las Piedras de Uruguay —que viene de hacer historia al clasificarse por primera vez a esta instancia tras eliminar por penales a Universidad Católica de Ecuador luego de igualar 4-4 en el global— recibirá a Guaraní de Paraguay.

Finalmente, desde las 21.30, Deportivo Táchira de Venezuela se medirá con Deportes Tolima de Colombia, cerrando así la programación de la ida de la segunda fase.