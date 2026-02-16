Más de 10.000 personas disfrutaron Oro Verde Canta y Baila

 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Sociedad Este fin de semana

El predio multieventos de Oro Verde se colmó durante el fin de semana con una multitud que disfrutó de música en vivo y gastronomía. El intendente destacó el impacto económico y el apoyo a instituciones locales.

16 de Febrero de 2026
El predio multieventos de Oro Verde se colmó durante el fin de semana con una multitud que disfrutó de música en vivo y gastronomía. El intendente destacó el impacto económico y el apoyo a instituciones locales.

Oro Verde Canta y Baila. La gran asistencia de público a la fiesta de verano en Oro Verde llenó totalmente el predio multieventos de la localidad. Los organizadores calculan que entre 10 y 12 mil personas disfrutaron de la gastronomía y la cartelera encabezada por Los Majestuosos del Chamamé, y los reconocidos exponentes de la cumbia santafesina, Marcos Castelló y Los Lirios.

El evento organizado por el Municipio de Oro Verde tiene la particularidad de convocar a todas las instituciones locales para ofrecer las comidas y bebidas, de este modo obtienen fondos que los ayudan en sus actividades cotidianas.

 

Sobre la fiesta, el intendente César Clement resaltó “estamos más que contentos con el acompañamiento de la gente a nuestra propuesta. Para el Gobierno municipal es central este evento que ayuda a las instituciones, pero además genera un importante movimiento económico en la localidad y ofrece un espectáculo de calidad en la región”.

 

Abrieron el show las Bastoneras de la Guardia del Paraná, y comenzó el baile en la pista con Los Majestuosos del Chamamé, para dar paso a los ganadores de nuestro Certamen y el Ballet Emovere.

Después llegó el reconocido exponente de la música tropical Marcos Castelló, nuevamente el chamamé con Tolato Trío y Sentir Montielero. El cierre fue con Azul Saita y Los Lirios que devolvió la cumbia santafesina la escenario.

Temas:

Predio Multieventos Los Majestuosos del Chamamé Oro Verde Canta y Baila
