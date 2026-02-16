Julieta Poggio se fotografió en microbikini metalizada rosa

Desde Córdoba, donde realiza temporada teatral, Julieta Poggio compartió una selfie al sol con una microbikini rosa metalizada, uno de los colores que marcan tendencia este verano 2026.
Julieta Poggio volvió a captar la atención en redes sociales tras publicar una postal veraniega desde Córdoba, donde participa de la temporada de teatro. La influencer se mostró recostada al sol y en primer plano, luciendo una microbikini metalizada en color rosa, uno de los tonos protagonistas de la temporada.
La imagen fue compartida en sus historias de Instagram y dejó ver en detalle el traje de baño elegido para la jornada. Se trató de un modelo de dos piezas con corpiño triangular diminuto, atado alrededor del cuello, y bombacha cavada a tono, con acabado brillante.
Para completar el look, sumó una cap del mismo color con un bordado frontal que decía “Boy kisser”. A esa frase le agregó “& girls too”, acompañado de un emoji de beso, reforzando su estilo relajado y descontracturado.
Las microbikinis favoritas del verano
No fue la primera vez que la exparticipante de Gran Hermano marcó tendencia con sus elecciones de playa o pileta. Días atrás había sorprendido con una bikini inspirada en Hello Kitty, personaje japonés que volvió a instalarse como uno de los motivos más elegidos del verano 2026.
El modelo presentaba un corpiño triangular clásico y un culotte estilo minishort con detalle de cordón. La base era negra y el estampado mostraba la cara de la icónica gatita en tamaño destacado
Hello Kitty se consolidó como uno de los íconos fashion del momento y también fue elegido por otras figuras como China Suárez y Wanda Nara, quienes incorporaron el personaje a sus looks estivales.
Más apuestas fashion de la temporada
En aquella oportunidad, Poggio completó el outfit con el cabello suelto, acompañado de pequeñas colitas, y un maquillaje llamativo con sombras anaranjadas en los párpados y delineado negro estilo cat eye, dio cuenta TN Noticias.
Otra de sus apuestas recientes fue una microbikini amarilla vibrante, combinada con un pañuelo en la cabeza, una tendencia que se replicó entre sus seguidores en redes sociales.