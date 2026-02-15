Quini 6: un apostador ganó más de $8.000 millones en La Revancha

REDACCIÓN ELONCE
Un apostador de Corrientes se llevó uno de los premios más importantes del Quini 6. En el próximo sorteo el pozo será de $10.450.000.000. Detalles y números sorteados.
La Revancha del Quini 6 de este domingo dejó un nuevo millonario para la provincia de Corrientes. Desde la Lotería de Santa Fe confirmaron a Elonce que el próximo sorteo, en total, habrá en juego 10.4500 millones de pesos.
En el Tradicional salieron el 12-26-41-24-06-40. Ningún apostador acertó todos los números y el pozo quedó vacante. Acumula para el próximo sorteo $7.273.081.113.
En el caso de La Segunda los números favorecidos fueron 03-38-43-17-34-21. No hubo ganadores en este sorteo y para el próximo se acumulan $1.513.628.953.
Por su parte, en la Revancha aparecieron el 11-13-14-36-07-37. Un solo apostador acertó los seis números y se llevó $8.061.570.084,60. En la localidad de Santa Lucía, en la provincia de Corrientes, se jugó la boleta ganadora.
En el Siempre Sale hubo 59 ganadores que acertaron los cinco siguientes números: 26-07-04-39-12-22. Cobrarán cada uno $6.850.800,15. Cinco son de Entre Ríos.
En el Pozo Extra hubo 3463 con seis aciertos que se llevarán $44.630. (Elonce)