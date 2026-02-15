Femicidio en Gualeguay: convocan a una marcha por Vanesa López

El femicidio en Gualeguay de Vanesa López conmociona a la comunidad y motivó una convocatoria a marchar este miércoles desde las 18:30 en la Plaza San Martín. La movilización es impulsada por la Multisectorial de Mujeres de Gualeguay, que reclama justicia, celeridad en el expediente y una condena ejemplar para el responsable del crimen.

Vanesa López fue asesinada el último jueves y por el hecho permanece detenido un hombre señalado como principal sospechoso, sobrino del padrastro de la víctima. La causa se encuentra en etapa de investigación, mientras la comunidad sigue de cerca las actuaciones judiciales.

A través de sus redes sociales, la organización manifestó su profundo dolor y exigió respuestas inmediatas. “El Estado es responsable”, sentenciaron en un comunicado público. Y agregaron: “No son cifras, son nuestras vidas”.

Convocatoria en Plaza San Martín

La concentración está prevista para las 18:30 en la Plaza “San Martín”, un punto emblemático de la ciudad donde históricamente se han realizado manifestaciones sociales. Desde la Multisectorial señalaron que la marcha busca visibilizar el caso y reforzar el pedido de justicia.

En la convocatoria, remarcaron que la movilización se realiza “Porque no fue un hecho aislado” y “porque necesitamos que nos crean”, frases que reflejan el reclamo colectivo frente a la violencia de género y la demanda de mayor protección institucional, señaló APF.

El objetivo, indicaron, es acompañar a la familia de la víctima y exigir que la investigación avance con rapidez y transparencia, evitando demoras que puedan obstaculizar el proceso judicial.