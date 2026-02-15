Un entrerriano recorre Argentina en bicicleta y destaca la hospitalidad de la gente

Daniel Canela atraviesa Argentina en bicicleta desde Entre Ríos y llegó a Jujuy. Su viaje combina pasión, esfuerzo y solidaridad de la gente del camino.
Entrerriano en bicicleta por Argentina. Daniel Canela, hijo de Mirta Caseres y Horacio Canela, oriundo de Basavilbaso, tiene 40 años y desde el 12 de enero vive una travesía que combina esfuerzo, pasión y libertad sobre dos ruedas. Este lunes llegó a San Salvador de Jujuy, luego de recorrer gran parte del país en bicicleta, con su mochila, carpa y elementos de cocina.
Hace un año, decidió dar rienda suelta a sus ganas de pedalear y conocer Argentina. Los primeros destinos fueron los pueblos y ciudades cercanas a su casa en Entre Ríos, para luego iniciar un viaje más extenso hacia el norte. En su recorrido pasó por Corrientes, Chaco, Santiago del Estero, Salta y finalmente Jujuy, deteniéndose en cada pueblo y ciudad que encontraba en el camino, publicó FMRiel.
Su travesía se construye día a día, sin un itinerario fijo: el destino de cada jornada se define al detener la marcha. Entre sus próximos planes aparecen el “Jardín de la República”, San Miguel de Tucumán, y “La Docta”, Cordoba. “Y ya…”, exclama su tía Lorena, quien lo alienta a la distancia y admite que lo extraña.
Una travesía entre trabajo y pasión
Daniel es chef profesional y se desempeña como jefe de cocina en un restaurante de Concepcion del Uruguay. Planeó este viaje meses antes, llevando consigo una mochila que incluye carpa, quemador, utensilios de cocina y varios libros, para poder disfrutar de la lectura mientras recorre lo que él llama “los mejores paisajes del mundo”.
Durante el camino, destaca la amabilidad y solidaridad de la gente. Ha pasado noches durmiendo en patios de casas, en iglesias e incluso en comisarías —sin estar detenido—, y constantemente recibe ofrecimientos de agua, comida y palabras de aliento. Gestos simples que, según cuenta, lo entusiasman y lo impulsan a seguir pedaleando hacia nuevos destinos.
La aventura de Daniel Canela no solo refleja la pasión por la bicicleta y los viajes, sino también el encuentro con la hospitalidad de la gente argentina, que lo acompaña y motiva en cada tramo de su recorrido.