Empleadas domésticas: cuánto cobran en marzo de 2026

Las empleadas domésticas ya tienen definidos los valores que rigen para los sueldos de marzo de 2026, sin modificaciones respecto de enero. De acuerdo con la escala vigente de la Union de Personal Auxiliar de Casas Particulares (UPACP) y lo ratificado por la Secretaria de Trabajo, los importes por hora y mensuales se mantienen sin cambios tras la incorporación definitiva de los bonos no remunerativos al salario básico.

De esta manera, los empleadores deberán liquidar los haberes de marzo respetando los mismos valores mínimos que se establecieron a comienzos de año. No hubo nuevas resoluciones oficiales que dispongan incrementos para este mes, por lo que la escala permanece vigente en idénticos términos.

La estabilidad en los montos implica que no habrá ajustes adicionales en los básicos, una situación que impacta tanto en los trabajadores del régimen de casas particulares como en quienes deben afrontar el pago mensual de salarios, aportes y contribuciones.

Escala salarial vigente por categoría

En la categoría de Supervisora, los valores mínimos establecidos para marzo son los siguientes: con retiro, $3.895,56 por hora y $485.961,09 por mes; sin retiro, $4.254,05 por hora y $539.711,97 por mes.

Para el Personal para Tareas Específicas, la escala fija un mínimo de $3.696,15 por hora y $452.478,51 por mes en el caso de trabajo con retiro. Sin retiro, los valores ascienden a $4.039,45 por hora y $502.101,03 por mes.

En cuanto a los Caseros, la categoría cuenta con un valor único, que se establece en $3.494,25 por hora y $441.806,54 por mes.

Sin aumentos para marzo

Desde el sector no se emitieron nuevas resoluciones que dispongan incrementos salariales para marzo de 2026. Por lo tanto, los montos detallados continúan siendo los pisos obligatorios que deben respetarse en todo el país.

Cabe recordar que estos valores corresponden al salario mínimo por categoría y modalidad (con o sin retiro), por lo que pueden variar en función de acuerdos particulares entre empleador y trabajador, antigüedad o adicionales previstos por la normativa vigente.