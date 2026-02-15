Dulce ilusión: adolescente vende gomitas para poder festejar su cumpleaños de 15

REDACCIÓN ELONCE
Siomara, inició un emprendimiento de venta de gomitas para recaudar fondos y poder festejar sus 15 años. Con apoyo familiar y proveedores locales, ya ofrece más de 20 variedades en ferias y espacios públicos.
Vende gomitas en La Paz para festejar sus 15 años. El emprendimiento en La Paz para juntar fondos y festejar los 15 años, se convirtió en una historia de esfuerzo y trabajo familiar que captó la atención de vecinos en en la ciudad de La Paz. Siomara Arredondo comenzó a vender dulces para colaborar con la organización de su futura fiesta y hoy, su puesto es un clásico de los fines de semana en el Polideportivo Municipal y la Plaza 25 de Mayo de la ciudad.
La iniciativa surgió cuando la adolescente escuchó a sus padres conversar sobre el costo que implicaría organizar su cumpleaños de 15. Lejos de quedarse al margen, propuso generar ingresos propios. “Me dijo: ‘¿Por qué no hago algo para vender y juntamos?’”, contó Daiana Ojeda, su madre, quien aportó el capital inicial para comprar el primer stock de mercadería.
No era la primera vez que Siomara buscaba recursos por cuenta propia. Anteriormente, había realizado ventas para adquirir una computadora escolar. Con esa experiencia previa y el acompañamiento familiar, decidió apostar por la comercialización de gomitas.
De seis variedades a un clásico local
El emprendimiento comenzó entre mayo y junio del año pasado, con apenas seis variedades de golosinas. Con el paso de los meses, la propuesta creció hasta superar las 20 opciones, ampliando sabores y presentaciones para atraer a más clientes.
Cada sábado y domingo, madre e hija instalan su puesto en el Polideportivo Municipal y en la Plaza 25 de Mayo, donde vecinos y visitantes ya identifican a la joven como la “niña de las gomitas”. El carrito y la decoración colorida se transformaron en una referencia habitual en las ferias locales.
El crecimiento no solo implicó mayor oferta de productos, sino también una organización más sólida del trabajo. La familia distribuye tareas y planifica la compra de insumos para sostener el proyecto en el tiempo.
Apoyo a la economía local
Uno de los pilares del emprendimiento es el fortalecimiento de la cadena de valor local. Daiana explicó que priorizan adquirir insumos dentro de la ciudad para evitar costos adicionales y, al mismo tiempo, respaldar a otros pequeños emprendedores.
Desde quienes fabrican los stickers y las bolsitas hasta los proveedores de banderas y las propias gomitas, todos forman parte del entramado productivo paceño. “Tratamos de apoyar a otros emprendedores que son chiquitos igual que nosotros”, expresó la madre a Uno Entre Ríos.
Este enfoque no solo reduce gastos de envío, sino que consolida redes de colaboración entre vecinos que comparten desafíos similares. El proyecto, de esta manera, se integra a la economía regional y refuerza el espíritu comunitario.
Más que una recaudación
La meta principal es reunir fondos para el festejo previsto para el 27 de septiembre de 2027. Sin embargo, para la familia el aprendizaje adquirido es tan importante como el dinero que logren juntar.
Daiana destacó que su hija comprendió el valor del esfuerzo personal. “Si uno no se mueve, nada viene de arriba”, reflexionó sobre la enseñanza que deja esta experiencia. El trabajo compartido fortaleció el vínculo entre madre e hija, quienes pasan largas jornadas juntas organizando y atendiendo el puesto.
El padre, que trabaja en Prefectura, también acompaña cuando sus horarios lo permiten y colabora en el traslado de los materiales. A futuro, sueñan con participar en eventos de otras localidades, aunque por ahora se desplazan a pie con el carrito debido a limitaciones de movilidad.
Mientras continúan con la venta cada fin de semana, el objetivo es seguir recaudando hasta mediados del próximo año y evaluar qué tipo de celebración podrán concretar con lo generado por su propio esfuerzo. Quienes deseen conocer más sobre el proyecto pueden seguir sus redes sociales en Instagram y TikTok como @mundogomitas.lp.