Intensa búsqueda en Paraguay: desapareció un nene argentino de 12 años tras ser arrastrado por la corriente

Un nene argentino de 12 años permanece desaparecido en la ciudad de San Lorenzo, Paraguay, luego de haber sido arrastrado por un raudal durante un fuerte temporal. La búsqueda continúa sin resultados.
Un nene argentino de 12 años, identificado como Tobías, lleva dos días desaparecido en la ciudad de San Lorenzo, Paraguay, luego de que fuera arrastrado por un raudal en el barrio Tayuazapé durante un intenso temporal de lluvias. El menor fue visto por última vez el viernes, poco después de que se desataran precipitaciones de gran magnitud que provocaron inundaciones y fuertes correntadas en distintos sectores de la zona, publicó Infobae.
Según relató su padre, Reinaldo Suárez, el chico había salido de la vivienda familiar con destino a una despensa cercana para buscar café. “Apenas me enteré de que salió bajo la lluvia, yo salí tras él, pero ya no le encontré”, contó el hombre al recordar los minutos previos a la desaparición. Desde entonces, familiares, vecinos y autoridades participan de un amplio operativo para intentar dar con su paradero.
Bajo su punto de vista, Suárez planteó la posibilidad de que el nene hubiera intentado cruzar el raudal que inundó la calle del barrio y que la fuerza de la corriente lo haya arrastrado. De acuerdo con lo publicado por La Voz del Interior, esta hipótesis coincide con testimonios de vecinos que aseguraron a la prensa local que un menor fue llevado por el agua hasta los tubos de desagüe.
Operativo con bomberos, policías y militares
En paralelo, bomberos voluntarios, efectivos policiales y rescatistas desplegaron un operativo que se mantiene activo desde el viernes y continuó durante el sábado sin resultados positivos. “Tengo claro que vivo no lo voy a encontrar, pero necesito su cuerpo para darle una despedida digna”, lamentó Suárez durante un diálogo con el canal paraguayo Telefuturo.
El padre también precisó que el menor llevaba puesta una remera verde y shorts grises al momento de su desaparición. Además, expresó su preocupación por las obras pluviales inconclusas en la zona y advirtió que “cada vez que llueve suceden tragedias de esta magnitud”. En el sector donde ocurrió el incidente existen conductos de desagüe en construcción desde diciembre, que desembocan en un arroyo cercano.
Según informó el sitio paraguayo Última Hora, durante la jornada del sábado estuvo presente el ministro de Defensa de Paraguay, Óscar González, quien supervisó las tareas de búsqueda en el lugar.
Más de 60 personas trabajan en la zona del arroyo
El despliegue involucra a alrededor de 60 personas y se concentra en la desembocadura del arroyo, en las inmediaciones del barrio San Blas de Capiatá, hacia la zona de Kokuere. Los escuadrones militares y los bomberos voluntarios realizaron rastrillajes intensivos en cauces y márgenes, aunque hasta el momento no se registraron avances significativos.
Desde el organismo nacional explicaron que “Las tareas continúan de forma ininterrumpida, priorizando la seguridad del personal interviniente y reafirmando el compromiso del Estado con la protección de la vida y la asistencia a la población ante situaciones de emergencia”.
Mientras tanto, la comunidad permanece en vilo a la espera de novedades que permitan esclarecer lo ocurrido y dar una respuesta a la familia del menor, en medio del dolor y la incertidumbre que atraviesa la zona tras el fuerte temporal.